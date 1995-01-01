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    «Ньюкасл» заинтересован в Вернере, Коутиньо, Зюле

    «Ньюкасл» формирует список ближайших трансферных целей. Там есть как минимум три футболиста: Тимо Вернер («Челси»), Филиппе Коутиньо («Барселона») и Никлас Зюле («Бавария»).

    Агентство Вернера уже представлено в «Ньюкасле» защитником Фабианом Шером. Оно постоянно контактирует с клубом.

    Трансфер Коутиньо уже серьезно обсуждается. Зюле летом станет свободным агентом.

    • «Ньюкасл» на прошлой неделе куплен инвесторами из Саудовской Аравии.
    • Менеджером «Ньюкасла» может стать нынешний глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник.
    • «Ньюкасл» идет в зоне вылета АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 285,3 тысячи подписчиков.

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