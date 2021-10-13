«Ньюкасл» заинтересован в Вернере, Коутиньо, Зюле

«Ньюкасл» формирует список ближайших трансферных целей. Там есть как минимум три футболиста: Тимо Вернер («Челси»), Филиппе Коутиньо («Барселона») и Никлас Зюле («Бавария»).

Агентство Вернера уже представлено в «Ньюкасле» защитником Фабианом Шером. Оно постоянно контактирует с клубом.

Трансфер Коутиньо уже серьезно обсуждается. Зюле летом станет свободным агентом.