Журналист Фальк: Рангник заинтересован в работе в «Ньюкасле»

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник хочет перейти на менеджерскую работу в «Ньюкасл». Его рассматривают новые владельцы англичан из Саудовской Аравии.
Ранее Рангник уже пытался устроиться в ряд клубов АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Челси» и другие. Немец мечтает работать в Англии.
- Сообщалось, что «Ньюкасл» видит Рангника новым спортивным директором.
- Рангник работает в «Локомотиве» с лета 2021-го.
- На следующей неделе «Локомотив» проведет пресс-конференцию Рангника.
Источник: твиттер Кристиана Фалька
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