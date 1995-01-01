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    Журналист Фальк: Рангник заинтересован в работе в «Ньюкасле»

    Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник хочет перейти на менеджерскую работу в «Ньюкасл». Его рассматривают новые владельцы англичан из Саудовской Аравии.

    Ранее Рангник уже пытался устроиться в ряд клубов АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Челси» и другие. Немец мечтает работать в Англии.

    • Сообщалось, что «Ньюкасл» видит Рангника новым спортивным директором.
    • Рангник работает в «Локомотиве» с лета 2021-го.
    • На следующей неделе «Локомотив» проведет пресс-конференцию Рангника.

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    Источник: твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 285,3 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 12:18
    Комментарии4
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      Рейтинг: +75

      Паровоз888 17 минут назад

      Каламбур устроили

      0
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      Рейтинг: +143

      Форвард 79 55 минут назад

      Рано, слишком рано начинаются разговоры вокруг него! Пока, что не чего сверхестественного он не сделал. А то, как начинается пение дифирамбов или с распросами в душу лесть, одним словом, проявлять сверх повышенное внимание, так сразу резко все начинает валится.

      0
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      Рейтинг: +1332

      Олег1204 1 час назад

      Это будет смешно если он уйдет) делов натворил, тренера выгнал, поставил хрен пойми кого и пошел в Ньюкасл)

      3
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      Рейтинг: +21847

      vladimir-7 > Олег1204 1 час назад

      Если будет уходить, то содрать с него всю неустойку и оплату за
      увольнение Николича в 3 млн. евро.

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