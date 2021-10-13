Журналист Фальк: Рангник заинтересован в работе в «Ньюкасле»

Глава спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник хочет перейти на менеджерскую работу в «Ньюкасл». Его рассматривают новые владельцы англичан из Саудовской Аравии.

Ранее Рангник уже пытался устроиться в ряд клубов АПЛ: «Манчестер Юнайтед», «Челси» и другие. Немец мечтает работать в Англии.