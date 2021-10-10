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    «Ньюкасл» хочет пригласить Рангника на пост спортивного директора

    Руководитель спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник может продолжить работу в АПЛ. Вчера сообщалось, что в услугах 63-летнего специалиста заинтересован «Ньюкасл».

    По информации The Telegraph, английский клуб хочет пригласить Рангника на пост спортивного директора.

    Сам немец давно хочет поработать в Англии.

    • «Ньюкасл» на этой неделе купили инвесторы из Саудовской Аравии.
    • Рангник работает в «Локомотиве» с лета 2021-го.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 21:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10545

      BRO_football 26 минут назад

      А может тогда Рангник Гиздоля с собой заберёт? А то как-то неудобно получится. Наворотил делов в Локомотиве, выгнал Николича, пригласил хрен пойми кого, а сам в Ньюкасл сбежал.

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      Рейтинг: +2925

      m40 30 минут назад

      Прикольно будет: Рангник выжил из команды Николича (который всё-таки заслужил уважение несмотря на негатив при его назначении), поставил на его место лузера, а сам свалил

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4394

      rash1959 32 минуты назад

      Касса РЖД уплывает в Альбион, по пути вороватых русских олигархов.

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