«Ньюкасл» хочет пригласить Рангника на пост спортивного директора

Руководитель спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник может продолжить работу в АПЛ. Вчера сообщалось, что в услугах 63-летнего специалиста заинтересован «Ньюкасл».

По информации The Telegraph, английский клуб хочет пригласить Рангника на пост спортивного директора.

Сам немец давно хочет поработать в Англии.