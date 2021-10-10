«Ньюкасл» хочет пригласить Рангника на пост спортивного директора

А может тогда Рангник Гиздоля с собой заберёт? А то как-то неудобно получится. Наворотил делов в Локомотиве, выгнал Николича, пригласил хрен пойми кого, а сам в Ньюкасл сбежал.
Руководитель спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник может продолжить работу в АПЛ. Вчера сообщалось, что в услугах 63-летнего специалиста заинтересован «Ньюкасл».
По информации The Telegraph, английский клуб хочет пригласить Рангника на пост спортивного директора.
Сам немец давно хочет поработать в Англии.
- «Ньюкасл» на этой неделе купили инвесторы из Саудовской Аравии.
- Рангник работает в «Локомотиве» с лета 2021-го.