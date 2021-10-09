Рангник может уйти из «Локомотива» в «Ньюкасл»

Руководитель спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник может перейти на работу в «Ньюкасл». Новые владельцы английского клуба рассматривают немца как потенциального управленца.
Управляющий директор «Ньюкасла» Ли Чарнли вскоре покинет пост, который станет вакантным. Рангник готов к переезду в Англию.
- На этой неделе «Ньюкасл» куплен владельцами из Саудовской Аравии за 350 миллионов евро.
- Рангник работает в «Локомотиве» с лета.
- «Ньюкасл» идет в АПЛ в зоне вылета.
Источник: The Chronicle
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