Рангник может уйти из «Локомотива» в «Ньюкасл»

Руководитель спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник может перейти на работу в «Ньюкасл». Новые владельцы английского клуба рассматривают немца как потенциального управленца.

Управляющий директор «Ньюкасла» Ли Чарнли вскоре покинет пост, который станет вакантным. Рангник готов к переезду в Англию.