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    Рангник может уйти из «Локомотива» в «Ньюкасл»

    Руководитель спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник может перейти на работу в «Ньюкасл». Новые владельцы английского клуба рассматривают немца как потенциального управленца.

    Управляющий директор «Ньюкасла» Ли Чарнли вскоре покинет пост, который станет вакантным. Рангник готов к переезду в Англию.

    • На этой неделе «Ньюкасл» куплен владельцами из Саудовской Аравии за 350 миллионов евро.
    • Рангник работает в «Локомотиве» с лета.
    • «Ньюкасл» идет в АПЛ в зоне вылета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Chronicle

    СМИ, базирующееся в Ньюкасле и освещающее события на северо-востоке Англии. Аудитория в твиттере - более 193 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 20:10
    Комментарии11
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      Рейтинг: +305

      хряк СМ 2 минуты назад

      Шейхи деньгой переманили.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1076

      balam 13 минут назад

      ржу не могу

      0
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      Рейтинг: +23215

      slavutiq70 21 минуту назад

      В депо чудные дела творятся ...

      2
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      Рейтинг: +6242

      Антибиотик 41 минуту назад

      Печально, если правда.

      1
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      Рейтинг: +753

      Lilipyt 46 минут назад

      Пусть теперь владельцы Локо х"й сосут

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6242

      Антибиотик > Lilipyt 34 минуты назад

      Нет, давай сам

      0
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      Рейтинг: +753

      Lilipyt > Антибиотик 24 минуты назад

      Вам за ними долизывать. Не в первой уже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67784

      insider_retro 48 минут назад

      Немчик замутил тему, а разгребать её последствия придётся другим "менагерам"... Похоже, наметившийся "вектор развития" Локо отправится на запасной путь...
      Ибо такого же вурдалака и разорителя теперь ещё поискать надо...

      5
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      Рейтинг: +1447

      Dr.Metal 1 час назад

      100% уйдет, а вот цорна с собой не возьмёт 100%

      3
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      Рейтинг: +1257

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Нормально... Кашу заварил, тренера хорошего уволил, а теперь по е**ням

      7
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      Рейтинг: +102

      Slavan62 > Хейтер Аларм 25 минут назад

      Надо неустойки тренера и игроков чтобы он оплатил

      1
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