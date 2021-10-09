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Рангник может уйти из «Локомотива» в «Ньюкасл»

9 октября 2021, 20:10
26

Руководитель спортивного департамента «Локомотива» Ральф Рангник может перейти на работу в «Ньюкасл». Новые владельцы английского клуба рассматривают немца как потенциального управленца.

Управляющий директор «Ньюкасла» Ли Чарнли вскоре покинет пост, который станет вакантным. Рангник готов к переезду в Англию.

  • На этой неделе «Ньюкасл» куплен владельцами из Саудовской Аравии за 350 миллионов евро.
  • Рангник работает в «Локомотиве» с лета.
  • «Ньюкасл» идет в АПЛ в зоне вылета.

Источник: The Chronicle

СМИ, базирующееся в Ньюкасле и освещающее события на северо-востоке Англии. Аудитория в твиттере - более 193 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Ньюкасл Локомотив Рангник Ральф
Комментарии (26)
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Хейтер Аларм
1633799585
Нормально... Кашу заварил, тренера хорошего уволил, а теперь по е**ням
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Dr.Metal
1633799664
100% уйдет, а вот цорна с собой не возьмёт 100%
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insider_retro
1633800481
Немчик замутил тему, а разгребать её последствия придётся другим "менагерам"... Похоже, наметившийся "вектор развития" Локо отправится на запасной путь... Ибо такого же вурдалака и разорителя теперь ещё поискать надо...
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slavа0508
1633802064
В депо чудные дела творятся ...
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хряк СМ
1633803207
Шейхи деньгой переманили.
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PAREVG.
1633805007
Уйдет - попутного!!!!!!!!!!! Толку от него нет, накупил молодых бесполезных мартыхаев, Керк вообще с 10 лишними кг. И велел Николичу их ставить в основу: Керк жирный и неуклюжий, Анджорин - вообще деревянный, Бека - все время пытается обводить соперника, но он легкий, его просто толкают, и он теряет мяч, и 80% пасов - в никуда.
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33!
1633805233
Ну вообще отлично. Делов намутил, квалифицированного тренера заставил уйти, а теперь сам засобирался. Надеюсь, хоть рублём накажут (ну или долларом)
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Дедуктор
1633807334
Устроил диверсию чел в Локо. Получит за то нехилые бапки. И свалит в Британию. Как у них водится. Классика!
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житель СПб
1633807956
Рангник развалил Локо, уволил тренера, опустил клуб на 3 млн. евро, и собирается уйти. Это что? Прямая диверсия и нанесенный финансовый ущерб клубу.
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Князев
1633824341
Туда тебе и дорога. Не понятно вообще зачем тебя сюда звали. Скатертью дорога.
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