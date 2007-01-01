Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    «Локомотив» анонсировал пресс-конференцию Рангника и презентацию стратегии клуба

    «Локомотив» запланировал пресс-конференцию с участием руководства. Она состоится 19 октября на «РЖД Арене».

    «На встрече с журналистами будет представлена стратегия спортивного развития клуба.

    В пресс-конференции примут участие председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко и руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник», – написал клуб.

    • Рангник работает в клубе с лета.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.
    • На прошлой неделе «Локомотив» назначил нового главного тренера - Маркуса Гисдоля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +104

      Slavan62 10 минут назад

      Лапшу на уши будут вешать. Не скажут только, сколько бабла на стратегию ещё надо

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90175
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67825
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru