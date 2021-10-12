«Локомотив» анонсировал пресс-конференцию Рангника и презентацию стратегии клуба

«Локомотив» запланировал пресс-конференцию с участием руководства. Она состоится 19 октября на «РЖД Арене».
«На встрече с журналистами будет представлена стратегия спортивного развития клуба.
В пресс-конференции примут участие председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко и руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник», – написал клуб.
- Рангник работает в клубе с лета.
- «Локомотив» идет в РПЛ 4-м.
- На прошлой неделе «Локомотив» назначил нового главного тренера - Маркуса Гисдоля.
Источник: официальный сайт «Локомотива»