«Локомотив» анонсировал пресс-конференцию Рангника и презентацию стратегии клуба

«Локомотив» запланировал пресс-конференцию с участием руководства. Она состоится 19 октября на «РЖД Арене».

«На встрече с журналистами будет представлена стратегия спортивного развития клуба.

В пресс-конференции примут участие председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник, генеральный директор клуба Владимир Леонченко и руководитель по спорту и развитию Ральф Рангник», – написал клуб.