Форвард «Баварии» Зиркзее заразился коронавирусом. У Зюле повторный тест – отрицательный

«Бавария» провела очередное тестирование игроков на коронавирус.
Тест нападающего Джошуа Зиркзее показал положительный результат. Он чувствует себя хорошо и находится дома на самоизоляции.
Повторный тест защитника Никласа Зюле оказался отрицательным. О его заболевании сообщалось в понедельник.
- «Бавария» по итогам шести туров делит лидерство в Бундеслиге с «Боруссией» Д.
- В субботу команды сыграют друг с другом в Дортмунде.
- В Лиге чемпионов у мюнхенцев три победы в трех турах.
Источник: Официальный сайт «Баварии»