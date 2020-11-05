Форвард «Баварии» Зиркзее заразился коронавирусом. У Зюле повторный тест – отрицательный

«Бавария» провела очередное тестирование игроков на коронавирус.

Тест нападающего Джошуа Зиркзее показал положительный результат. Он чувствует себя хорошо и находится дома на самоизоляции.

Повторный тест защитника Никласа Зюле оказался отрицательным. О его заболевании сообщалось в понедельник.