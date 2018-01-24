Зюле: «Нагельсман отлично разбирается в футболе»

Защитник «Баварии» Никлас Зюле отметил работу главного тренера «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсмана, с которым он ранее работал.

«На данный момент я не могу назвать ни один клуб, который за последний год или два дал бы столько молодых футболистов для профессиональной команды. Это путь, который выбрали в «Хоффенхайме».

Нагельсман является молодым тренером с большим стремлением вперед, который отлично разбирается в футболе. Он умеет беседовать с футболистами и доносить до них свои идеи», – заявил Зюле.

Матч 20-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Хоффенхайм» состоится в субботу, 27 января, в 17:30 по московскому времени.