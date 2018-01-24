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    Зюле: «Нагельсман отлично разбирается в футболе»

    Защитник «Баварии» Никлас Зюле отметил работу главного тренера «Хоффенхайма» Юлиана Нагельсмана, с которым он ранее работал.

    «На данный момент я не могу назвать ни один клуб, который за последний год или два дал бы столько молодых футболистов для профессиональной команды. Это путь, который выбрали в «Хоффенхайме».

    Нагельсман является молодым тренером с большим стремлением вперед, который отлично разбирается в футболе. Он умеет беседовать с футболистами и доносить до них свои идеи», – заявил Зюле.

    Матч 20-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» – «Хоффенхайм» состоится в субботу, 27 января, в 17:30 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    24.01.2018 08:32
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