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    «Челси» интересуется защитником «Баварии» Зюле

    Центральный защитник «Баварии» Никлас Зюле может продолжить карьеру в Англии.

    По информации журналиста Кристиана Фалька, немец попал в шорт-лист «Челси» наряду с Давидом Алабой и Дайотом Упамекано.

    • В текущем сезоне Зюле провел за «Баварию» 20 матчей и забил два гола.
    • Его рыночная стоимость – 48 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Кристиана Фалька

    Глава футбольного отдела издания Sport Bild. Аудитория в твиттере - 247,6 тысячи подписчиков.

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    Сегодня, 14:45
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +467

      El_Chori 1 час назад

      Как можно интересоваться защитниками Баварии?? Им же вообще обороняться не приходится.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +501

      кран 2 часа назад

      Сборная Германии собирается...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2328

      lordmrv 2 часа назад

      ЧеОси это сильно!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +467

      El_Chori > lordmrv 1 час назад

      НиЧеОси!

      0
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