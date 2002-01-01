«Челси» интересуется защитником «Баварии» Зюле

Как можно интересоваться защитниками Баварии?? Им же вообще обороняться не приходится.
Центральный защитник «Баварии» Никлас Зюле может продолжить карьеру в Англии.
По информации журналиста Кристиана Фалька, немец попал в шорт-лист «Челси» наряду с Давидом Алабой и Дайотом Упамекано.
- В текущем сезоне Зюле провел за «Баварию» 20 матчей и забил два гола.
- Его рыночная стоимость – 48 миллионов евро.
Источник: Твиттер Кристиана Фалька
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