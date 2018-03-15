Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Уиганская пекарня запустила в продажу пирог, названный в честь Григга. Игрок выбил «Манчестер Сити» из Кубка Англии

    Пекарня «The Rolling Pin» назвала новый пирог в честь нападающего «Уигана» Уилла Григга, сообщает пресс-служба FA.

    В феврале «Уиган» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Анлии благодаря голу североирландца.

    «В качестве благодарности за выход в финал Кубка мы вместе с FA работали над этим горячим и жгучим пирогом», – прокомментировал новое блюдо представитель пекарни.

    В пироге содержится курица, пикантная колбаса чоризо и лук. Авторы рецепта таким образом сделали отсылку к кричалке болельщиков сборной Ирландии, посвященной Григгу «Will Grigg's On Fire» (Уилл Григг в огне), которую ряд СМИ назвал главной песней Евро-2016.

    «Атлетик» выступает в третьем дивизиона Англии. После 34 туров команда занимает второе место в турнирной таблице и на пять очков отстает от лидера «Блэкберна», но имеет три матча в запасе.

    26-летний Григг в 40 матчах текущего сезона забил 18 мячей и отдал два результативных паса.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.03.2018 15:02
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 15 марта 2018, 16:47

      Надо сделать кекс в честь Аршавина, он все таки многое сделал для сборной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 16:07

      +++Всё нормально, СУПЕР ГУД!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11