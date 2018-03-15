Уиганская пекарня запустила в продажу пирог, названный в честь Григга. Игрок выбил «Манчестер Сити» из Кубка Англии

Пекарня «The Rolling Pin» назвала новый пирог в честь нападающего «Уигана» Уилла Григга, сообщает пресс-служба FA.

В феврале «Уиган» обыграл «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Анлии благодаря голу североирландца.

«В качестве благодарности за выход в финал Кубка мы вместе с FA работали над этим горячим и жгучим пирогом», – прокомментировал новое блюдо представитель пекарни.

В пироге содержится курица, пикантная колбаса чоризо и лук. Авторы рецепта таким образом сделали отсылку к кричалке болельщиков сборной Ирландии, посвященной Григгу «Will Grigg's On Fire» (Уилл Григг в огне), которую ряд СМИ назвал главной песней Евро-2016.

«Атлетик» выступает в третьем дивизиона Англии. После 34 туров команда занимает второе место в турнирной таблице и на пять очков отстает от лидера «Блэкберна», но имеет три матча в запасе.

26-летний Григг в 40 матчах текущего сезона забил 18 мячей и отдал два результативных паса.