«Уиган» проведет расследование по итогам матча Кубка Англии с «Манчестер Сити»

Исполнительный директор «Уигана» Джонатан Джексон выступил с официальным заявлением по матчу 1/8 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (1:0), заявив, что клуб расследует поведение болельщиков по окончании встречи.

Напомним, после финального свистка фанаты «латикс», радуясь победе, выбежали на поле. Один из них из-за невнимательности едва не спровоцировал потасовку с нападающим «горожан» Серхио Агуэро.

«Хотя мы понимаем, что подавляющее большинство болельщиков, выбежавших на поле, таким образом спонтанно праздновали эту замечательную победу, мы были разочарованы действиями некоторых из них, действовавших ненадлежащим образом. Безопасность игроков и персонала имеет первостепенное значение, и мы проведем полное расследование», – сказал Джексон.