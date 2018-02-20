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    «Уиган» проведет расследование по итогам матча Кубка Англии с «Манчестер Сити»

    Исполнительный директор «Уигана» Джонатан Джексон выступил с официальным заявлением по матчу 1/8 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (1:0), заявив, что клуб расследует поведение болельщиков по окончании встречи.

    Напомним, после финального свистка фанаты «латикс», радуясь победе, выбежали на поле. Один из них из-за невнимательности едва не спровоцировал потасовку с нападающим «горожан» Серхио Агуэро.

    «Хотя мы понимаем, что подавляющее большинство болельщиков, выбежавших на поле, таким образом спонтанно праздновали эту замечательную победу, мы были разочарованы действиями некоторых из них, действовавших ненадлежащим образом. Безопасность игроков и персонала имеет первостепенное значение, и мы проведем полное расследование», – сказал Джексон.

    Источник: ФК «Уиган» Атлетик»

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    20.02.2018 15:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 19:07

      Это ваше право господин Джексон.Только вот хотелось бы что бы расследование было беспристрастным.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 февраля 2018, 16:54

      Небольшой реверанс в сторону МС . Хотя по делом !

      0
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      Рейтинг: +213

      КонтриК 20 февраля 2018, 16:07

      Немного задел, и уже спровоцировал, петухи, а не игроки. Еще бы ******** получить от фаната нормальных не хватало. Упал бы и симулировал как в играх

      -3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 20 февраля 2018, 15:37

      Когда над клубом развевается вымпел победы над будущим чемпионом АПЛ, то для плезиру можно и расследованием заняться!))) И даже, ради приличия, кого-нибудь наказать!)))))

      5
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > insider_retro 20 февраля 2018, 15:45

      Ну не мог же он сказать: "Давайте ребята дальше в том же духе"
      Конечно, надо пальчиком погрозить! Но вообще событие знаковое - обыграть такую команду Гвардиолы!

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