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  • «Уиган» проведет расследование по итогам матча Кубка Англии с «Манчестер Сити»

«Уиган» проведет расследование по итогам матча Кубка Англии с «Манчестер Сити»

20 февраля 2018, 15:27
6

Исполнительный директор «Уигана» Джонатан Джексон выступил с официальным заявлением по матчу 1/8 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (1:0), заявив, что клуб расследует поведение болельщиков по окончании встречи.

Напомним, после финального свистка фанаты «латикс», радуясь победе, выбежали на поле. Один из них из-за невнимательности едва не спровоцировал потасовку с нападающим «горожан» Серхио Агуэро.

«Хотя мы понимаем, что подавляющее большинство болельщиков, выбежавших на поле, таким образом спонтанно праздновали эту замечательную победу, мы были разочарованы действиями некоторых из них, действовавших ненадлежащим образом. Безопасность игроков и персонала имеет первостепенное значение, и мы проведем полное расследование», – сказал Джексон.

Источник: ФК «Уиган» Атлетик»
Англия. Кубок Манчестер Сити Уиган Атлетик
Комментарии (6)
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insider_retro
1519130227
Когда над клубом развевается вымпел победы над будущим чемпионом АПЛ, то для плезиру можно и расследованием заняться!))) И даже, ради приличия, кого-нибудь наказать!)))))
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КонтриК
1519132056
Немного задел, и уже спровоцировал, петухи, а не игроки. Еще бы ******** получить от фаната нормальных не хватало. Упал бы и симулировал как в играх
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dok66
1519134864
Небольшой реверанс в сторону МС . Хотя по делом !
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zigbert
1519142848
Это ваше право господин Джексон.Только вот хотелось бы что бы расследование было беспристрастным.
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