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  • «Милан» планирует до дедлайна подписать Робинсона и Салемакерса

«Милан» планирует до дедлайна подписать Робинсона и Салемакерса

31 января 2020, 08:35
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«Милан» в последний день трансферного окна планирует подписать защитника «Уигана» Энтони Робинсона и полузащитника «Андерлехта» Алекса Салемакерса.

С обоими футболистами достигнута принципиальная договоренность.

Оба прилетят в «Милан» и пройдут медицинское обследование, после чего будет официально объявлено о трансферах.

И Робинсон, и Салемакерс перейдут в «Милан» на правах аренды, которая включает в себя опции обязательного выкупа. «Уиган» получит за Робинсона 7 миллионов евро, «Андерлехт» – 8 миллионов.

  • Робинсон в текущем сезоне провел за «Уиган» 30 матчей.
  • Салемакерс сыграл за «Андерлехт» 19 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио
Италия. Серия А Милан Андерлехт Уиган Атлетик Робинсон Энтони Салемакерс Алексис
Комментарии (1)
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Dizayner
1580453763
милан походу во время зимнего трансферного окна перестроился, полкоманды отдали, полкоманды взяли новичков
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