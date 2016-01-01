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    «Милан» планирует до дедлайна подписать Робинсона и Салемакерса

    «Милан» в последний день трансферного окна планирует подписать защитника «Уигана» Энтони Робинсона и полузащитника «Андерлехта» Алекса Салемакерса.

    С обоими футболистами достигнута принципиальная договоренность.

    Оба прилетят в «Милан» и пройдут медицинское обследования, после чего будет официально объявлено о трансферах.

    И Робинсон, и Салемакерс перейдут в «Милан» на правах аренды, которая включает в себя опции обязательного выкупа. «Уиган» получит за Робинсона 7 миллионов евро, «Андерлехт» – 8 миллионов.

    • Робинсон в текущем сезоне провел за «Уиган» 30 матчей.
    • Салемакерс сыграл за «Андерлехт» 19 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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