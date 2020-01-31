«Милан» планирует до дедлайна подписать Робинсона и Салемакерса

«Милан» в последний день трансферного окна планирует подписать защитника «Уигана» Энтони Робинсона и полузащитника «Андерлехта» Алекса Салемакерса.
С обоими футболистами достигнута принципиальная договоренность.
Оба прилетят в «Милан» и пройдут медицинское обследование, после чего будет официально объявлено о трансферах.
И Робинсон, и Салемакерс перейдут в «Милан» на правах аренды, которая включает в себя опции обязательного выкупа. «Уиган» получит за Робинсона 7 миллионов евро, «Андерлехт» – 8 миллионов.
- Робинсон в текущем сезоне провел за «Уиган» 30 матчей.
- Салемакерс сыграл за «Андерлехт» 19 матчей, забил два гола и отдал четыре голевые передачи.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио