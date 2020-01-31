«Милан» планирует до дедлайна подписать Робинсона и Салемакерса

«Милан» в последний день трансферного окна планирует подписать защитника «Уигана» Энтони Робинсона и полузащитника «Андерлехта» Алекса Салемакерса.

С обоими футболистами достигнута принципиальная договоренность.

Оба прилетят в «Милан» и пройдут медицинское обследование, после чего будет официально объявлено о трансферах.

И Робинсон, и Салемакерс перейдут в «Милан» на правах аренды, которая включает в себя опции обязательного выкупа. «Уиган» получит за Робинсона 7 миллионов евро, «Андерлехт» – 8 миллионов.