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    Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Норвич», «Болтон» проиграл «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты

    «Норвич» дома проиграл «Лидсу» в матче 5-го тура Чемпионшипа со счетом 0:3. Гости набрали 13 очков и поднялись на первую строчку в таблице.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 5-й тур

    Дерби Каунти – Престон Норд-Энд – 2:0 (1:0)

    Астон Вилла – Рединг – 1:1 (0:0)

    Блэкберн – Брентфорд – 1:0 (0:0)

    Болтон – Шеффилд Юнайтед – 0:3 (0:2)

    КПР – Уиган Атлетик – 1:0 (1:0)

    Норвич Сити – Лидс – 0:3 (0:2)

    Сток Сити – Халл Сити – 2:0 (1:0)

    Суонси Сити – Бристоль Сити – 0:1 (0:1)

    Шеффилд Уэнсдэй – Ипсвич Таун – 2:1 (1:1)

    Ноттингем Форрест – Бирмингем Сити – 2:2 (0:1)

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2018 22:05
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