Чемпионшип. «Лидс» разгромил «Норвич», «Болтон» проиграл «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты

«Норвич» дома проиграл «Лидсу» в матче 5-го тура Чемпионшипа со счетом 0:3. Гости набрали 13 очков и поднялись на первую строчку в таблице.

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 5-й тур

Дерби Каунти – Престон Норд-Энд – 2:0 (1:0)

Астон Вилла – Рединг – 1:1 (0:0)

Блэкберн – Брентфорд – 1:0 (0:0)

Болтон – Шеффилд Юнайтед – 0:3 (0:2)

КПР – Уиган Атлетик – 1:0 (1:0)

Норвич Сити – Лидс – 0:3 (0:2)

Сток Сити – Халл Сити – 2:0 (1:0)

Суонси Сити – Бристоль Сити – 0:1 (0:1)

Шеффилд Уэнсдэй – Ипсвич Таун – 2:1 (1:1)

Ноттингем Форрест – Бирмингем Сити – 2:2 (0:1)

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