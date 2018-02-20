Президент «Уигана» – о поведении фанатов «Манчестер Сити»: «В любой ситуации нужно вести себя достойно»

Президент «Уигана» Дэвид Шарп назвал неприятным зрелище, которое устроили фанаты «Манчестер Сити» после проигранного матча 1/8 финала Кубка Англии (1:0).

«Все это выглядело очень неприятно. Да, футбол является эмоциональной игрой, которая влияет на болельщиков. Но видеть подобное после матча – не лучшее ощущение.

Это большой результат, но в любой ситуации нужно вести себя достойно. Мне не нравится, что я увидел», – приводит слова Шарпа BBC.

Напомним, что после матча фанаты приезжей команды разгромили рекламные щиты вокруг поля. При этом поклонники «Уигана» выбежали на поле, в результате чего возникла драка с нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.