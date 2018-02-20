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    Агуэро подрался с фанатом «Уигана»

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро после выездного матча с «Уиганом» в рамках 1/8 финала Кубка Англии повздорил с фанатом соперника. Сама игра закончилась для «горожан» поражением – 0:1.

    После финального свистка футболисты «Сити» направлялись в подтрибунное помещение. В это время болельщики «Уигана» выбежали на поле, чтобы отпраздновать победу. Один из них задел Агуэро, который оттолкнул в ответ фаната. Это послужило началом небольшой потасовки.

    Для того чтобы ее предотвратить, пришлось вмешиваться другим игрокам команд и тренерам.

    Источник: Goal.com

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    20.02.2018 06:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +173

      Зенит 12 2 марта 2018, 09:36

      Ну Агуэро в корман за словом не полезет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 20 февраля 2018, 12:45

      У англичан руки чё из ж_пы растут клал бы этого зажравшегося футболёра с одного удара ,а то прыгают как в балете. В игре от такого толчка падает как подкошенный а тут выпендриваться начал урд.

      -1
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 20 февраля 2018, 12:23

      Для сити уиган становится ахиллесовой пятой )

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 12:16

      Здесь просто плохо сработала охрана стадиона.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 февраля 2018, 11:26

      прям все ведут себя как девочки и Агуэро и Пеп и болельщики Сити, раз проиграли значит винить нужно только себя а не вымещать злость на окружающих.

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 20 февраля 2018, 10:44

      Ни когда не понимал когда такие 70 килограммовые коротышки прыгают,особенно футболисты,любой достойный фан его в больницу отправит !!!

      -2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Psih86 20 февраля 2018, 12:02

      Тебя уже выписали?))

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 20 февраля 2018, 09:11

      Проигрывать и вести себя надо достойно, то есть профессионально!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 20 февраля 2018, 08:36

      горожане зажрались.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 20 февраля 2018, 07:57

      Какой ужасный, кровавый бой! Сталлоне отдыхает...

      4
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