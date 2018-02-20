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Агуэро подрался с фанатом «Уигана»

20 февраля 2018, 06:06
12

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро после выездного матча с «Уиганом» в рамках 1/8 финала Кубка Англии повздорил с фанатом соперника. Сама игра закончилась для «горожан» поражением – 0:1.

После финального свистка футболисты «Сити» направлялись в подтрибунное помещение. В это время болельщики «Уигана» выбежали на поле, чтобы отпраздновать победу. Один из них задел Агуэро, который оттолкнул в ответ фаната. Это послужило началом небольшой потасовки.

Для того чтобы ее предотвратить, пришлось вмешиваться другим игрокам команд и тренерам.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Goal.com
Англия. Кубок Манчестер Сити Уиган Атлетик Агуэро Серхио
Комментарии (12)
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Danish Dynamite
1519102656
Какой ужасный, кровавый бой! Сталлоне отдыхает...
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Karpathian
1519105008
горожане зажрались.
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Fin035
1519107085
Проигрывать и вести себя надо достойно, то есть профессионально!
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Psih86
1519112640
Ни когда не понимал когда такие 70 килограммовые коротышки прыгают,особенно футболисты,любой достойный фан его в больницу отправит !!!
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OfaZavr
1519115176
прям все ведут себя как девочки и Агуэро и Пеп и болельщики Сити, раз проиграли значит винить нужно только себя а не вымещать злость на окружающих.
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zigbert
1519118161
Здесь просто плохо сработала охрана стадиона.
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МЮЮЮЮЮЮЮЮ
1519118600
Для сити уиган становится ахиллесовой пятой )
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anatolich72
1519119925
У англичан руки чё из ж_пы растут клал бы этого зажравшегося футболёра с одного удара ,а то прыгают как в балете. В игре от такого толчка падает как подкошенный а тут выпендриваться начал урд.
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Зенит 12
1519972596
Ну Агуэро в корман за словом не полезет
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