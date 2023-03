Агуэро подрался с фанатом «Уигана»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро после выездного матча с «Уиганом» в рамках 1/8 финала Кубка Англии повздорил с фанатом соперника. Сама игра закончилась для «горожан» поражением – 0:1.

После финального свистка футболисты «Сити» направлялись в подтрибунное помещение. В это время болельщики «Уигана» выбежали на поле, чтобы отпраздновать победу. Один из них задел Агуэро, который оттолкнул в ответ фаната. Это послужило началом небольшой потасовки.

Для того чтобы ее предотвратить, пришлось вмешиваться другим игрокам команд и тренерам.

Surely a heavy ban coming for Sergio Aguero who lashed out at a Wigan fan after the final whistle. pic.twitter.com/5DnHe19yCz