Масуаку извинился за плевок в соперника

Защитник «Вест Хэма» Артур Масуаку извинился за плевок в игрока «Уигана» Ника Пауэлла во время вчерашнего матча 1/16 финала Кубка Англии (0:2).

«Хочу извиниться за свои действия вчера. Я подвел одноклубников, тренера, штаб, болельщиков. Мне грустно, потому что тренер поверил в меня, но я буду работать больше и постараюсь завоевать доверие снова.

Все произошло в горячке момента и нехарактерно для меня. Я знаю, что это абсолютно неприемлемо, и я сделаю выводы из первой красной карточки, полученной в карьере», — сказал Масуаку.

Игроку грозит дисквалификации до шести матчей