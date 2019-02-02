Фостер установил рекорд АПЛ по количеству сэйвов, обойдя Чеха

Встреча 24 тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Уотфорд» закончилась со счетом 2:1.
Суммарное количество сэйвов вратаря гостей Бена Фостера на турнире составила 1008. Это новый рекорд. Второе место занимает Петр Чех (1005), на третьем Тим Ховард (992), четвертое – у Джо Харта (941), пятое – у Юсси Яскилайнена (902).
- Фостер подписал контракт с «Уотфордом» в июле 2018 года.
- Прежде выступал за «Вест Бром», «Бирмингем», «Сток Сити» и «Манчестер Юнайтед».
- C 2005 по 2010 год провел 12 матчей в за «Юнайтед».
- Выиграл с клубом Кубок лиги в сезонах 2008/09 и 2009/10.Сток Сити