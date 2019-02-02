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    Фостер установил рекорд АПЛ по количеству сэйвов, обойдя Чеха

    Встреча 24 тура чемпионата Англии «Тоттенхэм»«Уотфорд» закончилась со счетом 2:1.

    Суммарное количество сэйвов вратаря гостей Бена Фостера на турнире составила 1008. Это новый рекорд. Второе место занимает Петр Чех (1005), на третьем Тим Ховард (992), четвертое – у Джо Харта (941), пятое – у Юсси Яскилайнена (902).

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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    02.02.2019 11:47
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