Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне

«Манчестер Сити» прошел в следующий раунд Кубка Англии. Команда Хосепа Гвардиолы разгромила дома участника Лиги 2.
«Манчестер Юнайтед» в гостях не справился с «Вулверхэмптоном». Команды ждет переигровка на поле манчестерцев.
Кубок Англии. 1/32 финала
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 0:0
Голы: 1:0 – Пирс, 19 (в свои ворота); 2:0 – Барнс, 40.
Манчестер Сити – Порт Вейл – 4:1 (2:1)
Голы: 1:0 – Зинченко, 19; 1:1 – Поп, 35; 2:1 – Агуэро, 42; 3:1 – Харвуд-Беллис, 58; 4:1 – Фоден, 76.
Источник: Бомбардир.ру