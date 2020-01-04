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Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Порт Вейл», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в Вулверхэмптоне

4 января 2020, 22:24

«Манчестер Сити» прошел в следующий раунд Кубка Англии. Команда Хосепа Гвардиолы разгромила дома участника Лиги 2.

«Манчестер Юнайтед» в гостях не справился с «Вулверхэмптоном». Команды ждет переигровка на поле манчестерцев.

Кубок Англии. 1/32 финала

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 0:0

Лестер – Уиган – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Пирс, 19 (в свои ворота); 2:0 – Барнс, 40.

Манчестер Сити – Порт Вейл – 4:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Зинченко, 19; 1:1 – Поп, 35; 2:1 – Агуэро, 42; 3:1 – Харвуд-Беллис, 58; 4:1 – Фоден, 76.

Календарь Кубка Англии

Результаты Кубка Англии

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Англия. Кубок Манчестер Сити Порт Вейл Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед Лестер Уиган Атлетик
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