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Манчестер Сити - Порт Вейл

04.01.2020, Суббота, 20:31 мск Манчестер, стадион Этихад Стэдиум Англия. Кубок, 1/32 финала Манчестер Сити - Порт Вейл
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