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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Порт Вейл
Манчестер Сити - Порт Вейл: обзор матча 04 января 2020
Манчестер Сити
04.01.2020, суббота, 20:31
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 1
Завершен
Порт Вейл
19'
А. Зинченко
42'
С. Агуэро
58'
Т. Харвуд-Беллис
76'
Ф. Фоден
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Порт Вейл
ГОЛ! 4:0!
Ф. Фоден
Пас отдал
Анхелиньо
76'
ГОЛ! 3:0!
Т. Харвуд-Беллис
Пас отдал
Д. Стоунз
58'
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Пас отдал
Ф. Фоден
42'
ГОЛ! 1:0!
А. Зинченко
Пас отдал
И. Гюндоган
19'
Начало матча
Статистика матча Манчестер Сити - Порт Вейл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
- : -
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 12 тур
Гиллинхэм
1 : 1
20.10.2026
Порт Вейл
Информация о матче
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