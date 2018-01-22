После ухода Роналду седьмые номера «МЮ» забили 11 голов в 617 матчах АПЛ

Хорошо приведем статистику :
Мемфис Депай 53 игры 7 голов
Анхель Ди Мария 32 игры 4 гола
Майкл Оуэн 65 игр 25 голов
Луис-Антонио Валенсия играл год под 7 номеров 40 игр 1 гол !
Вопрос как должно получиться 11 голов?
После перехода нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» в 2009 году седьмые номера «красных дьяволов» забили 11 голов в 617 матчах АПЛ.
После ухода Роналду седьмой номер носили Майкл Оуэн, Луис-Антонио Валенсия, Анхель Ди Мария и Мемфис Депай.
Сегодня было объявлено о переходе нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед». Он будет выступать под седьмым номером.