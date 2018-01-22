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    После ухода Роналду седьмые номера «МЮ» забили 11 голов в 617 матчах АПЛ

    После перехода нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед» в «Реал» в 2009 году седьмые номера «красных дьяволов» забили 11 голов в 617 матчах АПЛ.

    После ухода Роналду седьмой номер носили Майкл Оуэн, Луис-Антонио Валенсия, Анхель Ди Мария и Мемфис Депай.

    Сегодня было объявлено о переходе нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед». Он будет выступать под седьмым номером.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2018 22:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 января 2018, 00:03

      Хорошо приведем статистику :
      Мемфис Депай 53 игры 7 голов
      Анхель Ди Мария 32 игры 4 гола
      Майкл Оуэн 65 игр 25 голов
      Луис-Антонио Валенсия играл год под 7 номеров 40 игр 1 гол !
      Вопрос как должно получиться 11 голов?

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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > KLIM777 23 января 2018, 07:31

      Это во всех турнирах.

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > KLIM777 23 января 2018, 23:16

      Извиняюсь ,хорошо 11 голов в АПЛ ! Тогда откуда 617 матчей в АПЛ пусть даже за 10 сезонов ? Или я что то не понимаю?

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > KLIM777 23 января 2018, 23:28

      Да закусывать точно надо . Гвардиола как главный тренер с 2008 года 500 игр провел , а МЮ в АПЛ с 2009 года 617 игр провел !

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 22 января 2018, 23:05

      Санчес снимет порчу с 7 но номера

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