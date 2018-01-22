Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед», Мхитарян — в «Арсенал»

Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед», Мхитарян — в «Арсенал»

22 января 2018, 21:19
9

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала». Игрок будет играть под седьмым номером.

В свою очередь «Арсенал» объявил о переходе полузащитника Генриха Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед».

Оба игрока заключили долгосрочные контракты с новыми клубами.

Мхитарян провел 39 матчей за «красных дьяволов», отметившись пятью мячами. Санчес в 166 матчах за «Арсенал» забил 80 голов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Арсенал»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Арсенал Санчес Алексис Мхитарян Генрих
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Отчаянный Пердун
1516645681
Жаль что не в Тульский Арсенал! Удачи игрокам
Ответить
Татарин за ЦСКА
1516646065
Удачи больше я пожелаю Санчесу,а вот Генриху думаю она не нужна.он и так покажет себя в футболке арсенал с лучшей стороны!!!
Ответить
Tajik-za Zenit
1516646100
Ну наконец то свершилось
Ответить
Аскорбин
1516646171
За Санчеса рад.Генриха жаль,игрок отличный и человек думаю тоже.В Арсенале перемены нужны,Арсен явно не тянет.
Ответить
El_Chori
1516647454
Напоминает переход Ван Перси
Ответить
I_R_O_N_M_A_N
1516648235
Рэшфорд, Лингард и Марсьяль явно напряглись - теперь кто-то может оказаться из этой компании лишним, по крайней мере для стартового состава...
Ответить
Ron09
1516651497
Где радость а где печаль видно невооруженным глазом.
Ответить
Патриот РФ
1516678279
Че по чем то? Махнулись не глядя!?
Ответить
Главные новости
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
2
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
10:56
1
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
14
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
5
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
6
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
18
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
18
Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
00:30
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
Вчера, 21:35
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
Вчера, 20:25
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+