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    Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед», Мхитарян — в «Арсенал»

    «Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала». Игрок будет играть под седьмым номером.

    В свою очередь «Арсенал» объявил о переходе полузащитника Генриха Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед».

    Оба игрока заключили долгосрочные контракты с новыми клубами.

    Мхитарян провел 39 матчей за «красных дьяволов», отметившись пятью мячами. Санчес в 166 матчах за «Арсенал» забил 80 голов.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    22.01.2018 21:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +64

      Патриот РФ 23 января 2018, 06:31

      Че по чем то? Махнулись не глядя!?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N > Патриот РФ 23 января 2018, 07:52

      Наверняка, хоть Алексис и стоит в 2 раза дороже, чем Генрих, но у первого контракт уже истекал, а у второго был на несколько лет, так что наверняка обмен "ключ в ключ")

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      Ron09 22 января 2018, 23:04

      Где радость а где печаль видно невооруженным глазом.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 22 января 2018, 22:10

      Рэшфорд, Лингард и Марсьяль явно напряглись - теперь кто-то может оказаться из этой компании лишним, по крайней мере для стартового состава...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 22 января 2018, 21:57

      Напоминает переход Ван Перси

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 22 января 2018, 21:36

      За Санчеса рад.Генриха жаль,игрок отличный и человек думаю тоже.В Арсенале перемены нужны,Арсен явно не тянет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 22 января 2018, 21:35

      Ну наконец то свершилось

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 22 января 2018, 21:34

      Удачи больше я пожелаю Санчесу,а вот Генриху думаю она не нужна.он и так покажет себя в футболке арсенал с лучшей стороны!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 22 января 2018, 21:28

      Жаль что не в Тульский Арсенал! Удачи игрокам

      0
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