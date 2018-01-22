Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед», Мхитарян — в «Арсенал»

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о переходе нападающего Алексиса Санчеса из «Арсенала». Игрок будет играть под седьмым номером.

В свою очередь «Арсенал» объявил о переходе полузащитника Генриха Мхитаряна из «Манчестер Юнайтед».

Оба игрока заключили долгосрочные контракты с новыми клубами.

Мхитарян провел 39 матчей за «красных дьяволов», отметившись пятью мячами. Санчес в 166 матчах за «Арсенал» забил 80 голов.

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