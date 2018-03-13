Валенсия, Лингард, Санчес – в основе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Севильей»

Стали известны стартовые составы английского «Манчестер Юнайтед» и испанской «Севильи» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Янг, Матич, Феллайни, Лингард, Санчес, Рэшфорд, Лукаку.

«Севилья»: Рико, Меркадо, Кьер, Ленгле, Эскудеро, Н’Зонзи, Банега, Корреа, Васкес, Сарабия, Муриэль.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на манчестерском «Олд Траффорд», которая начнется в 22:45 по Москве.

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