Валенсия, Лингард, Санчес – в основе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Севильей»

Тупой Жозе , Марсиаль не играет не когда.... продайте его в Реал , такие люди не должны в запаса сидеть
Стали известны стартовые составы английского «Манчестер Юнайтед» и испанской «Севильи» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Янг, Матич, Феллайни, Лингард, Санчес, Рэшфорд, Лукаку.
«Севилья»: Рико, Меркадо, Кьер, Ленгле, Эскудеро, Н’Зонзи, Банега, Корреа, Васкес, Сарабия, Муриэль.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на манчестерском «Олд Траффорд», которая начнется в 22:45 по Москве.
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