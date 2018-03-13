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    Валенсия, Лингард, Санчес – в основе «Манчестер Юнайтед» на матч с «Севильей»

    Стали известны стартовые составы английского «Манчестер Юнайтед» и испанской «Севильи» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Янг, Матич, Феллайни, Лингард, Санчес, Рэшфорд, Лукаку.

    «Севилья»: Рико, Меркадо, Кьер, Ленгле, Эскудеро, Н’Зонзи, Банега, Корреа, Васкес, Сарабия, Муриэль.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на манчестерском «Олд Траффорд», которая начнется в 22:45 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Twitter

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    13.03.2018 21:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 13 марта 2018, 22:45

      Тупой Жозе , Марсиаль не играет не когда.... продайте его в Реал , такие люди не должны в запаса сидеть

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 13 марта 2018, 22:17

      Слишком много сил отнял матч с Ливерпулем, ничего у МЮ не получится. Ни-че-го!

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 22:10

      Матч обещает быть интересным.

      1
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      Рейтинг: +8

      elsa 13 марта 2018, 22:05

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      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 21:55

      Ну вообще по составу МЮ намного мощнее Севильи!!!

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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 13 марта 2018, 21:52

      Заруба будет:)

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Dimon 007 13 марта 2018, 21:56

      Главное,что бы с голами,да побольше!!!

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