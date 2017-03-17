Ромеро, Валенсия и Мата попали в команду недели Лиги Европы

Сразу три футболиста «Манчестер Юнайтед» попали в символическую сборную ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы. Речь идет о вратаре Серхио Ромеро и полузащитниках Антонио Валенсии и Хуане Мате.

Отметим, что все трое поучаствовали в выходе английской команды в четвертьфинал еврокубка, а испанец стал автором единственного гола в ворота «Ростова», который принес «красным дьяволам» минимальную победу со счетом 1:0.

Напомним, что сегодня в 15:00 по московскому времени пройдет жеребьевка четвертьфинальных пар.

Полностью символическая сборная ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы выглядит следующим образом: