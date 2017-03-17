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    Ромеро, Валенсия и Мата попали в команду недели Лиги Европы

    Сразу три футболиста «Манчестер Юнайтед» попали в символическую сборную ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы. Речь идет о вратаре Серхио Ромеро и полузащитниках Антонио Валенсии и Хуане Мате.

    Отметим, что все трое поучаствовали в выходе английской команды в четвертьфинал еврокубка, а испанец стал автором единственного гола в ворота «Ростова», который принес «красным дьяволам» минимальную победу со счетом 1:0.

    Напомним, что сегодня в 15:00 по московскому времени пройдет жеребьевка четвертьфинальных пар.

    Полностью символическая сборная ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы выглядит следующим образом:

    Источник: УЕФА

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    17.03.2017 15:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 20 марта 2017, 10:05

      Дольберг где? Блестящий матч провёл!

      0
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      Рейтинг: +76

      Lera_Sve 17 марта 2017, 16:11

      Ромеро за два сейва?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 марта 2017, 16:01

      Ромеро точно заслужил...

      0
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      Рейтинг: +55

      Vaval 17 марта 2017, 15:33

      Медведик то не хуже стоял, хоть и пропустил

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