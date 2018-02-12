«МЮ» делит лидерство с «Борнмутом» по предупреждениям за симуляцию в АПЛ

Накануне состоялся матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 1:0.

В этой игре защитник «МЮ» Крис Смоллинг получил желтую карточку за симуляцию. В текущем сезоне она стала третьей, показанной манкунианцам за «нырки». Ранее таким же образом были наказаны Андер Эррера и Луис-Антонио Валенсия.

По этому показателю «Манчестер Юнайтед» делит с «Борнмутом» лидерство в текущем сезоне Премьер-лиги.