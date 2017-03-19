АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на выезде взял верх над «Мидлсбро» и поднялся на пятое место

В матче 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде добился победы над «Мидлсбро» – 3:1. Голами в составе «красных дьяволов» отметились Маруан Феллаини, Джесси Лингард и Антонио Валенсия. У хозяев единственный забитый мяч на счету Руди Жестеде.

Эта победа позволила команде Жозе Моуринью набрать 52 очка и подняться на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Мидлсбро» остался на 19-й позиции с 22 баллами.

Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

Мидлсбро – Манчестер Юнайтед – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Феллаини, 30; 0:2 – Лингард, 62; 1:2 – Жестеде, 77; 3:1 – Валенсия, 90.

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