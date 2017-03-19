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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» на выезде взял верх над «Мидлсбро» и поднялся на пятое место

    В матче 29-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде добился победы над «Мидлсбро» – 3:1. Голами в составе «красных дьяволов» отметились Маруан Феллаини, Джесси Лингард и Антонио Валенсия. У хозяев единственный забитый мяч на счету Руди Жестеде.

    Эта победа позволила команде Жозе Моуринью набрать 52 очка и подняться на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Мидлсбро» остался на 19-й позиции с 22 баллами.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 29-й тур

    Мидлсбро – Манчестер Юнайтед – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Феллаини, 30; 0:2 – Лингард, 62; 1:2 – Жестеде, 77; 3:1 – Валенсия, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2017 16:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 19 марта 2017, 21:43

      Это Ростов их играть научил.

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 марта 2017, 20:35

      ааааааааееееееее)))хоть какой то положительный сдвиг по таблице!)так держать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +55

      Vaval 19 марта 2017, 18:47

      А как же шестое место?

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 19 марта 2017, 17:21

      А Мауриньо говорил что после Ростова проиграют

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet > firs04 19 марта 2017, 18:42

      Маур, поздравляю!

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