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    Какой вы футболист?

    Валенсия извинился за лайк под постом с призывом уволить Моуринью. Игрок заявил, что не прочитал текст

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Антони Валенсия принес свои извинения за лайк, который поставил под публикацией одного из болельщиков в инстаграме с призывом уволить главного тренера команды Жозе Моуринью. Это произошло после ничьей с «Валенсией» (0:0) в матче второго тура Лиги чемпионов.

    «Я даже не удивлен результатом этой игры. Я всегда с нетерпением жду наших матчей, но в последнее время Моуринью по моим наблюдениям – это наказание. Что-то должно измениться. Пришло время Моуринью уйти», – написал фанат.

    Валенсия поставил под публикацией отметку «нравится», но позже заявил, что сделал это, не прочитав текст поста.

    «Вчера я поставил лайк под постом в инстаграме, не прочитав текст, который сопровождал фотографию. Это не мое мнение, и я прошу прощения за это.

    Я полностью поддерживаю тренера и своих партнеров по команде. И буду отдавать все ради улучшения результатов», – написал Валенсия в твиттере.

    Источник: Goal.com

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    03.10.2018 13:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +5893

      Павелий 3 октября 2018, 17:55

      Я понимаю, что футболисты часто учатся в спортшколах. Но читать-то они должны уметь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100907

      zigbert 3 октября 2018, 17:50

      Что то они все лайкают не глядя в текст.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +129

      VVS1985 3 октября 2018, 15:40

      С завтрашнего дня будет капитаном Спартак-2

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 октября 2018, 14:57

      У Дениса названный брат в Англии объявился... )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 3 октября 2018, 14:52

      В англо-русском футбольном словарике пополнение. К глаголу to kerzhakov добавляется также глагол "to glushakov" в значении "ставить лайк, не глядя".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 3 октября 2018, 14:39

      Глушаку надо застолбить за собой авторство подобной отмазки. Ишь, все начали пользоваться.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 3 октября 2018, 14:20

      Валенсия звякнул Глушакову, тот пригласил в баню попариться с одноклассницами. Легче извиниться, подумал Валенсия

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 октября 2018, 14:13

      осталось жене его в сауне застукать)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25020

      bset 3 октября 2018, 14:08

      Потом от него уйдет жена, а сам он будет сослан в МЮ-2.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +918

      shikari__ 3 октября 2018, 14:06

      #glushakovchallenge набирает обороты)

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +541

      Владимирыч > shikari__ 3 октября 2018, 14:16

      Ахахаха)))

      0
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