Валенсия извинился за лайк под постом с призывом уволить Моуринью. Игрок заявил, что не прочитал текст

Защитник «Манчестер Юнайтед» Антони Валенсия принес свои извинения за лайк, который поставил под публикацией одного из болельщиков в инстаграме с призывом уволить главного тренера команды Жозе Моуринью. Это произошло после ничьей с «Валенсией» (0:0) в матче второго тура Лиги чемпионов.

«Я даже не удивлен результатом этой игры. Я всегда с нетерпением жду наших матчей, но в последнее время Моуринью по моим наблюдениям – это наказание. Что-то должно измениться. Пришло время Моуринью уйти», – написал фанат.

Валенсия поставил под публикацией отметку «нравится», но позже заявил, что сделал это, не прочитав текст поста.

«Вчера я поставил лайк под постом в инстаграме, не прочитав текст, который сопровождал фотографию. Это не мое мнение, и я прошу прощения за это.

Я полностью поддерживаю тренера и своих партнеров по команде. И буду отдавать все ради улучшения результатов», – написал Валенсия в твиттере.