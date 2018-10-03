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  • Валенсия извинился за лайк под постом с призывом уволить Моуринью. Игрок заявил, что не прочитал текст

Валенсия извинился за лайк под постом с призывом уволить Моуринью. Игрок заявил, что не прочитал текст

3 октября 2018, 13:59
11

Защитник «Манчестер Юнайтед» Антони Валенсия принес свои извинения за лайк, который поставил под публикацией одного из болельщиков в инстаграме с призывом уволить главного тренера команды Жозе Моуринью. Это произошло после ничьей с «Валенсией» (0:0) в матче второго тура Лиги чемпионов.

«Я даже не удивлен результатом этой игры. Я всегда с нетерпением жду наших матчей, но в последнее время Моуринью по моим наблюдениям – это наказание. Что-то должно измениться. Пришло время Моуринью уйти», – написал фанат.

Валенсия поставил под публикацией отметку «нравится», но позже заявил, что сделал это, не прочитав текст поста.

«Вчера я поставил лайк под постом в инстаграме, не прочитав текст, который сопровождал фотографию. Это не мое мнение, и я прошу прощения за это.

Я полностью поддерживаю тренера и своих партнеров по команде. И буду отдавать все ради улучшения результатов», – написал Валенсия в твиттере.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Валенсия Луис-Антонио Моуринью Жозе
Комментарии (11)
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shikari__
1538564816
#glushakovchallenge набирает обороты)
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bset
1538564918
Потом от него уйдет жена, а сам он будет сослан в МЮ-2.
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x-x-x-x-x
1538565196
осталось жене его в сауне застукать)))
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iuda
1538565617
Валенсия звякнул Глушакову, тот пригласил в баню попариться с одноклассницами. Легче извиниться, подумал Валенсия
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serppion
1538566754
Глушаку надо застолбить за собой авторство подобной отмазки. Ишь, все начали пользоваться.
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Torvald64
1538567558
В англо-русском футбольном словарике пополнение. К глаголу to kerzhakov добавляется также глагол "to glushakov" в значении "ставить лайк, не глядя".
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Рубик Докоян
1538567840
У Дениса названный брат в Англии объявился... )))
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VVS1985
1538570454
С завтрашнего дня будет капитаном Спартак-2
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zigbert
1538578224
Что то они все лайкают не глядя в текст.
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Павелий
1538578554
Я понимаю, что футболисты часто учатся в спортшколах. Но читать-то они должны уметь!
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