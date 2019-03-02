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    Валенсия: «Спасибо Богу, что я провел десять лет в лучшем клубе мира – «Манчестер Юнайтед»

    Футболист «Манчестер Юнайтед» Луис-Антонио Валенсия оставил запись в социальной сети. В ней эквадорец декларирует, что английский клуб – лучший в мире.

    «Будучи ребенком, я и не мечтал, что окажусь в Европе. Спасибо Богу, что я провел десять лет в лучшем клубе мира – «Манчестер Юнайтед». Сейчас восстанавливаюсь от травмы, чтобы завершить сезон на «Олд Траффорд», – написал игрок.

    • Контракт Валенсии истекает в конце сезона.
    • По последней информации, «Юнайтед» не будет предлагать игроку новое соглашение.
    • Ранее сообщалось об интересе к Валенсии со стороны «Вест Хэма».

    Источник: Твиттер Антонио Валенсии

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    02.03.2019 11:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 3 марта 2019, 02:56

      эхх...наш верный пахарь правой бровки!

      0
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 2 марта 2019, 14:38

      Жаль,спасибо за всё Тони!!!

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