Валенсия: «Спасибо Богу, что я провел десять лет в лучшем клубе мира – «Манчестер Юнайтед»

Футболист «Манчестер Юнайтед» Луис-Антонио Валенсия оставил запись в социальной сети. В ней эквадорец декларирует, что английский клуб – лучший в мире.

«Будучи ребенком, я и не мечтал, что окажусь в Европе. Спасибо Богу, что я провел десять лет в лучшем клубе мира – «Манчестер Юнайтед». Сейчас восстанавливаюсь от травмы, чтобы завершить сезон на «Олд Траффорд», – написал игрок.