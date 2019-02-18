«Вест Хэм» интересуется капитаном «МЮ» Валенсией

«Вест Хэм» проявляет интерес к капитану «Манчестер Юнайтед» Луису-Антонио Валенсии, сообщает Tribalfootball.
По информации источника, главный тренер лондонской команды Мануэль Пеллегрини видит в 33-летнем эквадорце замену для Пабло Сабалеты, который может сменить клуб летом.
Контракт Валенсии с «МЮ» истекает по окончании текущего сезона, поэтому он может достаться «Вест Хэму» бесплатно.
- Валенсия выступает за «МЮ» с 2009 года.
- В этом сезоне правый защитник сыграл всего восемь матчей в составе манкунианцев.
- Transfermarkt оценивает Валенсию в семь миллионов евро.