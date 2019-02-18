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    «Вест Хэм» интересуется капитаном «МЮ» Валенсией

    «Вест Хэм» проявляет интерес к капитану «Манчестер Юнайтед» Луису-Антонио Валенсии, сообщает Tribalfootball.

    По информации источника, главный тренер лондонской команды Мануэль Пеллегрини видит в 33-летнем эквадорце замену для Пабло Сабалеты, который может сменить клуб летом.

    Контракт Валенсии с «МЮ» истекает по окончании текущего сезона, поэтому он может достаться «Вест Хэму» бесплатно.

    • Валенсия выступает за «МЮ» с 2009 года.
    • В этом сезоне правый защитник сыграл всего восемь матчей в составе манкунианцев.
    • Transfermarkt оценивает Валенсию в семь миллионов евро.

    Источник: Tribalfootball

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    18.02.2019 08:36
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