«Вест Хэм» интересуется капитаном «МЮ» Валенсией

«Вест Хэм» проявляет интерес к капитану «Манчестер Юнайтед» Луису-Антонио Валенсии, сообщает Tribalfootball.

По информации источника, главный тренер лондонской команды Мануэль Пеллегрини видит в 33-летнем эквадорце замену для Пабло Сабалеты, который может сменить клуб летом.

Контракт Валенсии с «МЮ» истекает по окончании текущего сезона, поэтому он может достаться «Вест Хэму» бесплатно.