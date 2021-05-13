Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Валенсия завершил карьеру

Полузащитник Луис-Антонио Валенсия объявил об уходе из профессионального футбола.

«Не думал, что этот момент наступит так быстро, но тело попросило меня принять это решение.

Я объявляю о завершении карьеры. Благодарю всех, кто был частью моей карьеры и моей жизни», – написал 35-летний футболист в инстаграме.