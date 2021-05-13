Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Валенсия завершил карьеру

Полузащитник Луис-Антонио Валенсия объявил об уходе из профессионального футбола.
«Не думал, что этот момент наступит так быстро, но тело попросило меня принять это решение.
Я объявляю о завершении карьеры. Благодарю всех, кто был частью моей карьеры и моей жизни», – написал 35-летний футболист в инстаграме.
- Большую часть карьеры эквадорец провел в «Манчестер Юнайтед» (2009-2019).
- Последним его клубом был мексиканский «Керетаро».
- Валенсия забил 11 голов в 99 матчах за сборную Эквадора.
Источник: Инстаграм Луиса-Антонио Валенсии