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    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Валенсия завершил карьеру

    Полузащитник Луис-Антонио Валенсия объявил об уходе из профессионального футбола.

    «Не думал, что этот момент наступит так быстро, но тело попросило меня принять это решение.

    Я объявляю о завершении карьеры. Благодарю всех, кто был частью моей карьеры и моей жизни», – написал 35-летний футболист в инстаграме.

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    Источник: Инстаграм Луиса-Антонио Валенсии

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1777

      ItalianFootball 3 часа назад

      Всегда железным был, и оказалось тело просит. Странно.

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