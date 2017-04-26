Погба пропустит дерби с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не примет участие в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

При этом португальский специалист заявил, что в поединке сыграют Антонио Валенсия и Андер Эррера.

Ранее стало известно, что у Погба проблемы с физическими кондициями.

Дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится 27 апреля. Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.