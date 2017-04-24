Погба рискует пропустить дерби Манчестера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о проблемах, которые могут помешать полузащитнику команды Полю Погба принять участие в матче 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».

«Я не могу сказать, что случилось с Погба. Может быть это травма, а может сильная усталость, накопившаяся в мышцах. Сейчас можно лишь сказать, что он слишком измотан. Но если он не сможет сыграть, мы выпустим вместо него другого футболиста», – приводит слова Моуринью издание Manchester Evening News.

27 апреля, в четверг, состоится дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Начало матча назначено на 22:00 по московскому времени.