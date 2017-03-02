Валенсия: «В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» должен сделать требл»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луис-Антонио Валенсия выразил мнение, что по итогам нынешнего сезона его команда способна сделать требл. Напомним, ранее «красные дьяволы» стали обладателями Кубка английской лиги.

«Победа в Кубке английской лиги придала нам уверенности. Теперь мы думаем об успехе в трех других турнирах. Я думаю, нам это по силам. Нужно помнить, что мы – «Манчестер Юнайтед», который всегда должен идти вперед», – сказал Валенсия.

В нынешнем сезоне Валенсия провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 22 матча, в которых сделал два результативных паса. Ранее футболист продлил контракт с английским клубом.