Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Валенсия: «В этом сезоне «Манчестер Юнайтед» должен сделать требл»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луис-Антонио Валенсия выразил мнение, что по итогам нынешнего сезона его команда способна сделать требл. Напомним, ранее «красные дьяволы» стали обладателями Кубка английской лиги.

    «Победа в Кубке английской лиги придала нам уверенности. Теперь мы думаем об успехе в трех других турнирах. Я думаю, нам это по силам. Нужно помнить, что мы – «Манчестер Юнайтед», который всегда должен идти вперед», – сказал Валенсия.

    В нынешнем сезоне Валенсия провел за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ 22 матча, в которых сделал два результативных паса. Ранее футболист продлил контракт с английским клубом.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2017 23:49
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Виталий 82 3 марта 2017, 12:30

      Удачи МЮ!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 3 марта 2017, 00:06

      При всем уважении к МЮ, выиграть премьер-лигу практически невозможно!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > mialkov 3 марта 2017, 01:20

      а причем тут АПЛ? Кубок английской лиги они выйграли, теперь осталось ЛЕ взять и Кубок Англии...вот тебе и требл... это при том, что в начале сезона он взяли Суперкубок Англии...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov > RedGreenHooligan 3 марта 2017, 01:23

      Да, согласен, про ЛЕ я забыл

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > gosproektikabinet 3 марта 2017, 09:01

      Вот почему, как только госпроект, так обязательно писать грамотно не умеет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -92

      Raxor > RedGreenHooligan 3 марта 2017, 10:14

      так он же сказал об успехе трех других турнирах, значит апл тоже в расчете. А как сказал чувак выше Апл они не осилят уже

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Raxor 3 марта 2017, 10:29

      здесь статья написана коряво...Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луис-Антонио Валенсия выразил мнение, что по итогам нынешнего сезона его команда способна сделать требл(Требл это и есть 3 титула за сезон)
      А уже дальше --- Теперь мы думаем об успехе в трех других турнирах. --- значит где о были проблемы с переводом...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > gosproektikabinet 3 марта 2017, 11:33

      а кто решил что требл это только апл, лч, ка? ты?))
      требл - это три официальных трофея в сезоне, а не конкретно какие-то

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -92

      Raxor > RedGreenHooligan 3 марта 2017, 12:14

      ну, я делал выводы по данной статье, основной перевод мне не был известен

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Raxor 3 марта 2017, 21:04

      -Это тот менталитет, который у нас есть – этот трофей дал нам много уверенности. Мы думаем о трех трофеях. Я думаю, мы можем сделать это. Мы должны осознать, что мы «Манчестер Юнайтед», и что мы можем выиграть три трофея. --- его интервью с другого ресурса... говорю же, перевод корявый

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11