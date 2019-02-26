Восемь игроков «МЮ» из-за травм не сыграют с «Кристал Пэлас». Участие Рэшфорда в матче остается под вопросом

«Манчестер Юнайтед» не сможет рассчитывать на девятерых футболистов в матче 28-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

По информации Goal, в списке травмированных футболистов у «МЮ» находятся защитники Фил Джонс, Маттео Дармиан и Луис-Антонио Валенсия, полузащитники Андер Эррера, Неманья Матич, Джесси Лингард и Хуан Мата и нападающий Антони Марсьяль.

Также остается открытым вопрос об участии в игре форварда Маркуса Рэшфорда, получившего удар по лодыжке во встрече прошлого тура с «Ливерпулем» (0:0).

Матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в среду, 27 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.