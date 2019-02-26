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    Восемь игроков «МЮ» из-за травм не сыграют с «Кристал Пэлас». Участие Рэшфорда в матче остается под вопросом

    «Манчестер Юнайтед» не сможет рассчитывать на девятерых футболистов в матче 28-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас».

    По информации Goal, в списке травмированных футболистов у «МЮ» находятся защитники Фил Джонс, Маттео Дармиан и Луис-Антонио Валенсия, полузащитники Андер Эррера, Неманья Матич, Джесси Лингард и Хуан Мата и нападающий Антони Марсьяль.

    Также остается открытым вопрос об участии в игре форварда Маркуса Рэшфорда, получившего удар по лодыжке во встрече прошлого тура с «Ливерпулем» (0:0).

    Матч «Кристал Пэлас» – «Манчестер Юнайтед» пройдет в среду, 27 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Goal

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    26.02.2019 16:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 18:22

      Сыграют "лавочники" есть большой шанс выйти в основе Фреду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 26 февраля 2019, 16:38

      Ну у них состав глубокий -справятся

      2
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 26 февраля 2019, 16:34

      удивили блин, они и так не играют)))

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