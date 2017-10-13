Гол Валенсии «Эвертону» признан АПЛ самым красивым в сентябре

Случайный выстрел,что сказать...а вот как Мората пол поля пробежать уйти от защитников это другое дело,но это мое мнение.
Стало известно имя футболиста, забившего самый красивый гол сентября в АПЛ. Им стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луис-Антонио Валенсия, который в матче пятого тура поразил ворота «Эвертона» (4:0).
«Я горжусь этим голом. Спасибо всем, кто голосовал за него», – сказал южноамериканец.
«Манчестер Юнайтед» идет на втором месте АПЛ.
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— Manchester United (@ManUtd) 11 октября 2017 г.