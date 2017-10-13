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    Гол Валенсии «Эвертону» признан АПЛ самым красивым в сентябре

    Стало известно имя футболиста, забившего самый красивый гол сентября в АПЛ. Им стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луис-Антонио Валенсия, который в матче пятого тура поразил ворота «Эвертона» (4:0).

    «Я горжусь этим голом. Спасибо всем, кто голосовал за него», – сказал южноамериканец.

    «Манчестер Юнайтед» идет на втором месте АПЛ.

    Источник: Twitter

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    13.10.2017 14:01
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1640

      Psih86 13 октября 2017, 15:12

      Случайный выстрел,что сказать...а вот как Мората пол поля пробежать уйти от защитников это другое дело,но это мое мнение.

      -1
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      Рейтинг: +31

      Mr_Stepanov > Psih86 13 октября 2017, 15:32

      случайно сумел пробежать.

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      Рейтинг: +47

      red-killer > Mr_Stepanov 13 октября 2017, 15:40

      Прикольно ответил)))))))))

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > Psih86 13 октября 2017, 19:17

      если ты родился не сегодня,то должен знать,что самые красивые голы всегда случайны!)твое мнение посредственно увы...

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