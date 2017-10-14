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    Валенсия – первый неевропеец, сыгравший 300 матчей за «МЮ»

    «Ливерпуль» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги принимает «Манчестер Юнайтед» (0:0, 40 минута).

    Защитник гостей Луис-Антонио Валенсия вышел в стартовом составе. Эквадорец проводит 300-й матч за «красных дьяволов». Показатель является ведущим для игроков из-за пределов Европы.

    Валенсия пополнил состав клуба в июле 2009 года, перейдя из «Уигана» за 18,9 миллионов евро. Является трехкратным обладателем Суперкубка Англии, по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Лиги, по разу – Кубок страны и Лигу Европы. В текущем сезоне на счету 32-летнего игрока один гол в восьми матчах всех турниров.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «Энфилде».

    Источник: Skysports

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    14.10.2017 15:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 14 октября 2017, 16:26

      респектули Вали огромные за все,что он делает для МЮ!)

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