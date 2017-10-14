Валенсия – первый неевропеец, сыгравший 300 матчей за «МЮ»

«Ливерпуль» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги принимает «Манчестер Юнайтед» (0:0, 40 минута).

Защитник гостей Луис-Антонио Валенсия вышел в стартовом составе. Эквадорец проводит 300-й матч за «красных дьяволов». Показатель является ведущим для игроков из-за пределов Европы.

Валенсия пополнил состав клуба в июле 2009 года, перейдя из «Уигана» за 18,9 миллионов евро. Является трехкратным обладателем Суперкубка Англии, по два раза выигрывал чемпионат и Кубок Лиги, по разу – Кубок страны и Лигу Европы. В текущем сезоне на счету 32-летнего игрока один гол в восьми матчах всех турниров.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи на «Энфилде».