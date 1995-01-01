Санчес, Валенсия и Байи точно не сыграют с «Барселоной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился информацией о кадровой ситуации в клубе перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

«Алексис Санчес провел первую тренировку с командой после долгого восстановительного процесса. Он здоров и будет работать в общей группе и, наверное, попадет в заявку на субботний матч с «Вест Хэмом». Но с «Барселоной» он помочь нам не сможет.

Рэшфорду понадобилась дополнительная разминка, но, надеемся, с ним все хорошо. Он пропустил «квадраты». Завтра все должно проясниться. Надеюсь, Маркус будет готов. Мы не теряем надежды, что Матич тоже будет готов, а вот Андер Эррера, похоже, выбыл. Антонио Валенсия и Эрик Байи точно не сыграют», – заявил главный тренер «МЮ».