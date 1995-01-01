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    Санчес, Валенсия и Байи точно не сыграют с «Барселоной»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился информацией о кадровой ситуации в клубе перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

    «Алексис Санчес провел первую тренировку с командой после долгого восстановительного процесса. Он здоров и будет работать в общей группе и, наверное, попадет в заявку на субботний матч с «Вест Хэмом». Но с «Барселоной» он помочь нам не сможет.

    Рэшфорду понадобилась дополнительная разминка, но, надеемся, с ним все хорошо. Он пропустил «квадраты». Завтра все должно проясниться. Надеюсь, Маркус будет готов. Мы не теряем надежды, что Матич тоже будет готов, а вот Андер Эррера, похоже, выбыл. Антонио Валенсия и Эрик Байи точно не сыграют», – заявил главный тренер «МЮ».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 09:04
    Комментарии2
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      Рейтинг: +17

      лнкоф 15 минут назад

      Санчес клоун, мама мия, что твориться... На х такой нужен? Маур у е б о к...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1438

      ivan-football-fan 26 минут назад

      Хорош быть санчесом...
      получать БАБЛОСЫ...
      не за игры с мячиком...
      просто - он ХОЛОСЫЙ))))

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