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    Валенсия, Мхитарян и Лаказетт вошли в команду недели в Лиге Европы

    УЕФА опубликовал состав символической команды недели по итогам ответных матчей стадии 1/2 финала Лиги Европы.

    Лучшим вратарем признан голкипер «Сельты» Серхио Альварес.

    Места в защитной линии достались игрокам «Аякса» Кенни Тете и Дэвинсону Санчесу, а также игроку «Манчестер Юнайтед» Луису-Антонио Валенсии.

    Пятерка полузащитников состоит из Пионе Систо («Сельта»), Набиля Фекира, Максима Гоналона (оба – «Лион»), Маруана Феллаини и Генриха Мхитаряна (оба – «Манчестер Юнайтед»).

    Линию нападения составили Александр Лаказетт из «Лиона» и Каспер Дольберг из «Аякса».

    Напомним, в финал турнира вышли «Манчестер Юнайтед» и «Аякс». Решающая встреча состоится 24-го мая на «Френдс Арене» в Стокгольме.

    Источник: УЕФА

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    12.05.2017 19:06
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 мая 2017, 10:23

      Расстановочка конечно... Валенсия чуть ли не в центр обороны отряжён.

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 мая 2017, 20:06

      Заслужили

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