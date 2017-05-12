Валенсия, Мхитарян и Лаказетт вошли в команду недели в Лиге Европы

УЕФА опубликовал состав символической команды недели по итогам ответных матчей стадии 1/2 финала Лиги Европы.

Лучшим вратарем признан голкипер «Сельты» Серхио Альварес.

Места в защитной линии достались игрокам «Аякса» Кенни Тете и Дэвинсону Санчесу, а также игроку «Манчестер Юнайтед» Луису-Антонио Валенсии.

Пятерка полузащитников состоит из Пионе Систо («Сельта»), Набиля Фекира, Максима Гоналона (оба – «Лион»), Маруана Феллаини и Генриха Мхитаряна (оба – «Манчестер Юнайтед»).

Линию нападения составили Александр Лаказетт из «Лиона» и Каспер Дольберг из «Аякса».

Напомним, в финал турнира вышли «Манчестер Юнайтед» и «Аякс». Решающая встреча состоится 24-го мая на «Френдс Арене» в Стокгольме.