Нобоа: «Конечно, «Сочи» – это «Зенит-2»

Бывший игрок «Сочи» и «Зенита» Кристиан Нобоа оценил связь клубов.

«Сочи» – это «Зенит-2»? Я думаю, да, конечно. Почему нет? Сколько футболистов «Зенита» там играли? Не знаю, 10, или 12, или 14. И будут еще.

Обсуждали ли эти разговоры в команде? Конечно. Поэтому мы хотели выиграть каждую игру, показать, что ничего этого нет, что это неправда», – сказал Нобоа на ютуб-канале Владимира Колоса.