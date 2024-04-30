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Нобоа: «Конечно, «Сочи» – это «Зенит-2»

30 апреля 2024, 17:17
10

Бывший игрок «Сочи» и «Зенита» Кристиан Нобоа оценил связь клубов.

«Сочи» – это «Зенит-2»? Я думаю, да, конечно. Почему нет? Сколько футболистов «Зенита» там играли? Не знаю, 10, или 12, или 14. И будут еще.

Обсуждали ли эти разговоры в команде? Конечно. Поэтому мы хотели выиграть каждую игру, показать, что ничего этого нет, что это неправда», – сказал Нобоа на ютуб-канале Владимира Колоса.

  • «Сочи» идет в РПЛ последним.
  • Нобоа покинул команду зимой.
  • Сейчас эквадорец в родном «Эмелеке».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Эквадор. Серия А Зенит Сочи Нобоа Кристиан
Комментарии (10)
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Дубина
1714487126
И без тебя и так все это знают! Только вот помойка этого не хочет понять.Хотя адекватные фаны соглашаются!!
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Мордаванин
1714487214
Глупый пингвин робкопрячет тело жирное в утёсах Эквадора А про динамо и Ростов с рубином будут откровения?
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Александр-Каратеев-yandex
1714487308
Связь двух клубов всем была известна, просто публично это никто не озвучивал, были какие-то отрицания, хотя зенит постоянно весь свой неликвид сбагривал в Сочи.
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...уефан
1714487829
...для кого-то это тайной было?...
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Павелий
1714493800
А Оренбург и Урал - это Зенит-3 и Зенит-4.
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ScarlettOgusania
1714498933
Нобоа раскрыл гостайну прям, этот фарм-2 колизейный даже выиграть у бом.жей-1 мог по разрешению из Лахта-центра, бом.жевик - коррумпированный клуб до мозга костей!
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Garrincha58
1714547442
как только уехал так тут же изо рта потекло г...но
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