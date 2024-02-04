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    Нобоа выделил самые яркие моменты российской карьеры

    Полузащитник «Эмелека» Кристиан Нобоа вспомнил лучшие моменты своей российской карьеры.

    • Кристиан покинул «Сочи» в январе.
    • Эквадорец провел в России 17 лет.
    • Он трижды выигрывал РПЛ.

    «Чаще всего вспоминаю, как с «Рубином» обыграли «Барселону» на «Камп Ноу». В остальных командах тоже есть яркие воспоминания – с московским «Динамо» выиграли все шесть матчей в группе Лиги Европы, с «Ростовом» победили «Баварию», с «Зенитом» стали чемпионами, а с «Сочи» завоевали серебро РПЛ», – сказал эквадорец.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.02.2024 11:14
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