Нобоа выделил самые яркие моменты российской карьеры

Полузащитник «Эмелека» Кристиан Нобоа вспомнил лучшие моменты своей российской карьеры.

Кристиан покинул «Сочи» в январе.

Эквадорец провел в России 17 лет.

Он трижды выигрывал РПЛ.

«Чаще всего вспоминаю, как с «Рубином» обыграли «Барселону» на «Камп Ноу». В остальных командах тоже есть яркие воспоминания – с московским «Динамо» выиграли все шесть матчей в группе Лиги Европы, с «Ростовом» победили «Баварию», с «Зенитом» стали чемпионами, а с «Сочи» завоевали серебро РПЛ», – сказал эквадорец.