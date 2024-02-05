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    Нобоа объяснил отъезд из России

    Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал переход в эквадорский «Эмелек».

    – Многих шокировал ваш уход из «Сочи». Можете объяснить это решение?

    – Сложилась такая ситуация. Конечно, это решение далось мне нелегко. Я размышлял очень долгое время. Ведь в России я чувствовал себя как дома, поэтому я столько лет играл здесь. Пришли к общему решению, что нужно что-то менять, что надо возвращаться на родину.

    – Как вас встретили?

    – Очень хорошо! Счастлив, что вернулся на родину. Меня очень тепло встретили. Здесь всегда добрые болельщики, полный стадион! Именно «Эмелек» дал мне дорогу в профессиональный футбол, поэтому я хотел вернуться сюда. Здесь мой дом, плюс мне очень близка культура.

    • Нобоа играл в России в 2007–2014 годах, затем отправился в ПАОК, но вернулся в РПЛ уже летом 2015 года. Он выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи».
    • В этом сезоне 38-летний эквадорец сыграл в России в 14 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    05.02.2024 10:03
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    Комментарии (5)
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    Цугундeр
    1707117525
    Что тут объяснять ? Котяра. Подъел всё , что мог , из царапки , мявкнул и домой ..спать.
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    Таврида
    1707119056
    - Ты почему из России свалил? - Стреляли...
    Ответить
    СпорЦмен
    1707120726
    Норм отработал. Видно, не предложили быть тренером.
    Ответить
    Taps
    1707123961
    666
    Ответить
    Россия
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