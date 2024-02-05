Нобоа объяснил отъезд из России

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал переход в эквадорский «Эмелек».

– Многих шокировал ваш уход из «Сочи». Можете объяснить это решение?

– Сложилась такая ситуация. Конечно, это решение далось мне нелегко. Я размышлял очень долгое время. Ведь в России я чувствовал себя как дома, поэтому я столько лет играл здесь. Пришли к общему решению, что нужно что-то менять, что надо возвращаться на родину.

– Как вас встретили?

– Очень хорошо! Счастлив, что вернулся на родину. Меня очень тепло встретили. Здесь всегда добрые болельщики, полный стадион! Именно «Эмелек» дал мне дорогу в профессиональный футбол, поэтому я хотел вернуться сюда. Здесь мой дом, плюс мне очень близка культура.