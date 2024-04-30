Нобоа объяснил, почему покинул Россию после 17 лет в РПЛ

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил зимнее возвращение из России в Эквадор.

«Я устал, мозги устали, реально. После СВО всe меняется, многое меняется. Я не смог смотреть телевизор на испанском. Моей семье туда тоже тяжело попасть, самолeтом через Европу никак, только через Стамбул, всe очень дорого. Та же самая ситуация у меня была с моей девушкой из Колумбии. Я хотел остаться с моими детьми, но они начинают расти, у них школа, тренировки, встречи с друзьями. Я мало виделся с ними. И начал думать, что хочу обратно домой, хочу играть дома.

Я как будто потерялся в последние два года, на тренировках не то, на играх не то. Наверное, я потерял мотивацию. Наверное, из-за СВО, из-за отсутствия еврокубков. Наверное, из-за этого. Я разговаривал с Борисом Ротенбергом, договорились спокойно», – сказал Нобоа на ютуб-канале Владимира Колоса.

Нобоа покинул «Сочи» в январе и вернулся в «Эмелек», где начинал профессиональную карьеру.

Эквадорец играл в России с 2007 года.

Помимо «Сочи», он выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит».

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