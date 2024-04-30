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Нобоа объяснил, почему покинул Россию после 17 лет в РПЛ

30 апреля 2024, 15:39
35

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа объяснил зимнее возвращение из России в Эквадор.

«Я устал, мозги устали, реально. После СВО всe меняется, многое меняется. Я не смог смотреть телевизор на испанском. Моей семье туда тоже тяжело попасть, самолeтом через Европу никак, только через Стамбул, всe очень дорого. Та же самая ситуация у меня была с моей девушкой из Колумбии. Я хотел остаться с моими детьми, но они начинают расти, у них школа, тренировки, встречи с друзьями. Я мало виделся с ними. И начал думать, что хочу обратно домой, хочу играть дома.

Я как будто потерялся в последние два года, на тренировках не то, на играх не то. Наверное, я потерял мотивацию. Наверное, из-за СВО, из-за отсутствия еврокубков. Наверное, из-за этого. Я разговаривал с Борисом Ротенбергом, договорились спокойно», – сказал Нобоа на ютуб-канале Владимира Колоса.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Эквадор. Серия А Нобоа Кристиан
Комментарии (35)
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...уефан
1714481140
...ну, да... В Эквадоре с Колумбией всё гораздо спокойнее и стабильнее)...
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Мордаванин
1714481170
Врёт пингвин Была такая поговорка когдато "всё выпито и сожрано и некого .бать". уехал и спасибо был хорош
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Benifacto
1714482892
какие еврокубки то? в Сочи))))
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sined1951
1714483937
Уехал и уехал, отдыхай. Счастья тебе на родине. Свое слово в футболе ты уже сказал.
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nominum
1714491580
Спасибо, Кристиан за красочный футбол. Ростов помнит твой гол Баварии. Успехов в Эквадоре.
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slavа0508
1714494821
Да ладно . просто всё возраст пора было нагрузки снижать .
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Fialet
1714502548
Каким боком его СВО зацепило? В общем оказался гнидой.
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СПОРТ 21 века
1714577871
Сочи играл в еврокубках. Помнится их матч с Партизаном и вылет в серии одиннадцатиметровых. Он же тогда второе место занял вместе с Ротенбергом. На его месте могла быть Балтика. Но, как сказал хороший русский знакомый: в Калининграде тогда думали о другом. А сейчас это уже невозможно, даже если в следующем сезоне они возьмут первое место... Россия сильно изменилась и футболу это на пользу точно не пошло. А про хоккей вообще можно молчать. Когда последний раз сборная играла хоть с кем-нибудь????? Историческая страна хоккея теперь перестала существовать. Скажи эти слова Харламову, он бы за это просто клюшкой огрел...
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