Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

Агент нападающего «Барселоны Гуаякиль» Альена Обандо Мануэль Сьерра, высказался об интересе к 17-летнему эквадорскому игроку со стороны «Спартака».
«Спартак» пока не обращался ко мне по Обандо. Посмотрим, возможен ли переезд Альена в Россию, все зависит от предложения», – сказал Сьерра.
- Ранее об интересе «Спартака» к Обандо сообщил телеграм-канал «КБ Телега | Никитин». По его сведениям, интерес к эквадорцу исходит от португальского спортивного блока «Спартака». Форварда рассматривают как цель на перспективу.
- В сезоне-2023 Обандо провел за «Барселону Гуаякиль» 8 матчей, забил 1 гол.
Источник: «Матч ТВ»