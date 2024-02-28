Агент форварда эквадорской «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

Агент нападающего «Барселоны Гуаякиль» Альена Обандо Мануэль Сьерра, высказался об интересе к 17-летнему эквадорскому игроку со стороны «Спартака».

«Спартак» пока не обращался ко мне по Обандо. Посмотрим, возможен ли переезд Альена в Россию, все зависит от предложения», – сказал Сьерра.