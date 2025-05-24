Нобоа уверен в чемпионстве «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа не сомневается, что команда возьмет титул РПЛ и в этом году.

«Трудно, но я думаю, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне. Сегодня «Зенит» выиграет свой матч.

В прошлом сезоне у «Динамо» не получилось набрать очков в матче с «Краснодаром», но в этом году это возможно – победить или сыграть вничью. У меня есть уверенность, что «Зенит» станет чемпионом«, – сказал Нобоа.