Нобоа ответил, смог бы он прожить в России на 100 тысяч рублей в месяц

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа на ютуб-канале Владимира Колоса высказался о зарплатах в российском футболе.

– Сейчас в России журналисты поголовно спрашивают у футболистов, сколько им нужно денег в месяц для хорошей жизни. Без излишеств, но чтобы было комфортно.

– Нет цифры. Потому что ты всегда хочешь больше, и больше, и больше, и больше. У тебя красивая машина, но хочу другую. Новую. И новую. Поэтому нет цифры.

– Но не каждый же месяц машину покупаешь.

– Ну да, я понимаю. Я знаю, но не могу сказать тебе цифру зарплаты, на которую можно жить хорошо. Карьера маленькая. Нет такого, что ты живeшь до 60 лет и будешь играть в футбол. Тебе 32, мне, например, сейчас 39. Поэтому тебе надо много [денег], чтобы потом, после футбола продолжать жить.

– Хорошо, допустим, ты мог прожить в России на 100 тысяч рублей в месяц?

– Как футболист или как простой человек?

– Как Кристиан Нобоа.

– Я думаю, нет.