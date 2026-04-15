Лига чемпионов. «Арсенал» удержал ничью со «Спортингом» (0:0) и прошел дальше

«Арсенал» и «Спортинг» сыграли вничью в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Команды не открыли счет.
Результат первого матча 1:0, поэтому англичане прошли дальше.
У «Арсенала» одна победа в последних пяти матчах.
Лондонцы в полуфинале сыграют с «Атлетико».
У «Спортинга» одно поражение в последних шести матчах.
«Спортинг» ни разу не побеждал «Арсенал» в этом веке.
Встречу обслуживал французский судья Франсуа Летексье, который работал на последнем финале Евро между Испанией и Англией.
Лига чемпионов. 1/4 финала
