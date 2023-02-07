Жерсон - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Сантос
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Сантос
|Фамилия
|да Силва
|Команда
|Фламенго
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рио-де-Жанейро
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.02.2023
|1' - 45'
|Фламенго
|2:3
|Аль-Хиляль
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|15' 45'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фламенго
|1
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.02.2023
|1' -45'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|2:3
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|15' 45'