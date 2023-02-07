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    Жерсон - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Сантос
    Фамилия да Силва
    Команда Фламенго
    Состав Основной
    Родной город Рио-де-Жанейро
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 мая 1997 (25 лет)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 18,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.02.2023 1' - 45' Фламенго 2:3 Аль-Хиляль Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
    15' 45'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фламенго 1 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.02.2023 1' -45' Фламенго (Рио-де-Жанейро) 2:3 Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
    15' 45'
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