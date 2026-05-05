Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Китай. Суперлига
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шэньхуа
Шаньдун Тайшань - Шанхай Шэньхуа: обзор матча 05 мая 2026
Шаньдун Тайшань
05.05.2026, вторник, 14:35
Китай. Суперлига, 10 тур
4 : 1
Завершен
Шанхай Шэньхуа
24'
Z.
26'
Кризан
52'
Кризан
72'
Кризан
63'
Р. Ратао
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шаньдун Тайшань - Шанхай Шэньхуа
Завершен
Желтая карточка
Guilherme Madruga
90'
+5
Замена
Tong Wang
️️️️➡️️
Xie Wenneng
90'
90'
+7'
Замена
Memet Imran
️️️️➡️️
Zeshi Chen
86'
Замена
Liuyu Duan
️️️️➡️️
Zeca
86'
Замена
Peng Xiao
️️️️➡️️
Zhunyi Gao
78'
Травма
Zhunyi Gao
77'
76'
Замена
Yang Zexiang
️️️️➡️️
Вилсон Манафа
ГОЛ! 4:1!
Кризан
Пас отдал
Валерий Казаишвили
72'
67'
Гол отменен - игра рукой
Хайцзянь Ван
63'
ГОЛ! 3:1!
Рафаэль Ратао
Пас отдал
Пенгфей Си
60'
Замена
Wu Qipeng
️️️️➡️️
Тианий Гао
57'
Желтая карточка
Тианий Гао
ГОЛ! 3:0!
Кризан
Пас отдал
Zeca
52'
46'
Замена
Shuai Yang
️️️️➡️️
Jin Shunkai
46'
Замена
Xu Haoyang
️️️️➡️️
Liu Chengyu
45'
+3'
43'
Желтая карточка
Liu Chengyu
43'
Гол отменен - игра рукой
Хайцзянь Ван
ГОЛ! 2:0!
Кризан
Пас отдал
Валерий Казаишвили
26'
ГОЛ! 1:0!
Zeca
Пас отдал
Кризан
24'
22'
Замена
Пенгфей Си
️️️️➡️️
Жоао Карлос Тейшейра
21'
Травма
Жоао Карлос Тейшейра
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шаньдун Тайшань
14
Далей Ванг
(К)
ВР
11
Янг Лю
ЛЗ
23
Педру Альвару
ЦЗ
33
Zhunyi Gao
ЦЗ
35
Zhengyu Huang
ЦЗ
8
Guilherme Madruga
ЦЗ
7
Xie Wenneng
ЦП
37
Zeshi Chen
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
9
Кризан
ЦФ
19
Zeca
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
Шанхай Шэньхуа
1
Xue Qinghao
ВР
27
Синичи Чан
ЛЗ
3
Jin Shunkai
ЦЗ
5
Чэньцзе Чжу
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
17
Тианий Гао
ОП
15
Си Ву
(К)
ЦП
33
Хайцзянь Ван
АП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Рафаэль Ратао
ЛВ
18
Liu Chengyu
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Шаньдун Тайшань
36
Qiwei Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
3
Peng Xiao
ЦЗ
6
Tong Wang
ЦЗ
5
Zheng Zheng
ЦЗ
15
Songchen Shi
ЦЗ
38
Memet Imran
ЦП
34
Yin Jiaxi
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
42
Peng Yixiang
ЦФ
24
Liuyu Duan
ЦФ
Шанхай Шэньхуа
40
Wang Jie
ВР
24
Zhen Ma
ВР
26
Shuai Yang
ЦЗ
21
Xu Haoyang
ЦЗ
38
Wu Qipeng
ЦЗ
16
Yang Zexiang
ЦЗ
2
Shilong Wang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
43
Haoyu Yang
ЦП
45
Jiawen Han
ЦП
30
Пенгфей Си
ПВ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
3-2-3-2
14
Ванг
33
35
8
11
Лю
23
Альвару
7
37
10
Казаишвили
19
9
Кризан
4-1-1-3-1
1
13
Манафа
3
5
Чжу
27
Чан
17
Гао
15
Ву
33
Ван
10
Тейшейра
9
Ратао
18
33
3
3
33
7
6
6
7
37
38
38
37
19
24
24
19
3
26
26
3
18
21
21
18
17
Гао
38
38
17
Гао
13
Манафа
16
16
13
Манафа
10
Тейшейра
30
Си
30
Си
10
Тейшейра
Остались в запасе
Шаньдун Тайшань
Шанхай Шэньхуа
36
Qiwei Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
5
Zheng Zheng
ЦЗ
15
Songchen Shi
ЦЗ
34
Yin Jiaxi
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
42
Peng Yixiang
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
40
Wang Jie
ВР
24
Zhen Ma
ВР
2
Shilong Wang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
43
Haoyu Yang
ЦП
45
Jiawen Han
ЦП
11
Saulo Mineiro
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
36
Qiwei Liu
ВР
1
Yu Jinyong
ВР
5
Zheng Zheng
ЦЗ
15
Songchen Shi
ЦЗ
34
Yin Jiaxi
ЦП
22
Yuanyi Li
ЦП
21
Биньбинь Лю
ЛВ
42
Peng Yixiang
ЦФ
Остались в запасе
40
Wang Jie
ВР
24
Zhen Ma
ВР
2
Shilong Wang
ЦЗ
25
Zhu Yue
ЦЗ
43
Haoyu Yang
ЦП
45
Jiawen Han
ЦП
11
Saulo Mineiro
ЦФ
Главный тренер
Пен Хань
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Шаньдун Тайшань - Шанхай Шэньхуа
1
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
0
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
12
Офсайды
0
1
Количество передач
392
442
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
10
4
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.72
Информация о матче
Главный судья:
Shan Dan'ao, China
Стадион:
Jinan Olympic Sports Center, Jinan
Посещаемость:
20766
Новости команд
Все
Шаньдун Тайшань
Шанхай Шэньхуа
Слуцкий назвал 3 причины, почему теннис лучше футбола
Вчера, 11:07
Слуцкий мечтал о рукопожатии с легендарным футболистом: «Так и не получилось»
8 июня, 18:32
7
Впечатления Слуцкого от пересадки волос: «Я недоволен»
5 июня, 17:37
36
Слуцкий раскрыл причины, почему он не в РПЛ
5 июня, 15:06
2
Семин определил топ-5 российских тренеров в ХХI веке
1 июня, 09:25
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл второй матч подряд
5 мая, 17:01
3
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
12 сентября 2025, 17:12
2
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
19 февраля 2025, 15:44
4
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого разгромил «Шаньдун» (3:0) и вышел в лидеры
31 марта 2024, 16:44
2
Определились все пары 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
26 февраля 2024, 18:33
4
Слуцкий назвал 3 причины, почему теннис лучше футбола
Вчера, 11:07
Слуцкий мечтал о рукопожатии с легендарным футболистом: «Так и не получилось»
8 июня, 18:32
7
Впечатления Слуцкого от пересадки волос: «Я недоволен»
5 июня, 17:37
36
Слуцкий раскрыл причины, почему он не в РПЛ
5 июня, 15:06
2
Семин определил топ-5 российских тренеров в ХХI веке
1 июня, 09:25
Больше новостей
Китай. Суперлига
Все
Текущие
Будущие
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Китай. Суперлига, 16 тур
Циндао Хайню
- : -
26.06.2026
Юньнань Юкунь
Китай. Суперлига, 16 тур
Ляонин Тиерен
- : -
27.06.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
- : -
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Хэнань
- : -
27.06.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 16 тур
Чунцин Тунлянлун
- : -
27.06.2026
Тяньцзинь Цзиньмэнь
Последние матчи
Все
Шаньдун Тайшань
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 15 тур
Циндао Вест Кост
2 : 2
30.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 2
24.05.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 14 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 3
24.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 13 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
20.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 14 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 3
24.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 13 тур
Чжэцзян Профешионал
4 : 1
20.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 12 тур
Шаньдун Тайшань
3 : 1
16.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Китай. Суперлига, 11 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
1 : 2
10.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 15 тур
Циндао Вест Кост
2 : 2
30.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 14 тур
Шанхай Шэньхуа
1 : 2
24.05.2026
Шэньчжэнь Пенг Сити
Китай. Суперлига, 13 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
20.05.2026
Ухань Три Таунс
Китай. Суперлига, 12 тур
Юньнань Юкунь
1 : 0
16.05.2026
Шанхай Шэньхуа
Китай. Суперлига, 11 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 2
09.05.2026
Чунцин Тунлянлун
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: