Российского футболиста назвали достойным победы в «Золотом мяче»

Форвард «Пари НН» сказал, кто из российских футболистов достоин победы в «Золотом мяче». По его мнению, награду мог бы получить вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.

«В РПЛ никто не претендовал бы на победу в «Золотом мяче».

Если бы голкиперы имели шансы на победу, я бы отдал его Моте!» – сказал Олусегун.