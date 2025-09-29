Российского футболиста назвали достойным победы в «Золотом мяче»

Форвард «Пари НН» сказал, кто из российских футболистов достоин победы в «Золотом мяче». По его мнению, награду мог бы получить вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.
«В РПЛ никто не претендовал бы на победу в «Золотом мяче».
Если бы голкиперы имели шансы на победу, я бы отдал его Моте!» – сказал Олусегун.
- Сафонов в прошлом сезоне выиграл с «ПСЖ» 4 турнира: Лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.
- В этом сезоне российский голкипер не провел ни одного матча.
Источник: «Спорт-Экспресс»