  Российского футболиста назвали достойным победы в «Золотом мяче»

Российского футболиста назвали достойным победы в «Золотом мяче»

Сегодня, 21:51
2

Форвард «Пари НН» сказал, кто из российских футболистов достоин победы в «Золотом мяче». По его мнению, награду мог бы получить вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.

«В РПЛ никто не претендовал бы на победу в «Золотом мяче».

Если бы голкиперы имели шансы на победу, я бы отдал его Моте!» – сказал Олусегун.

  • Сафонов в прошлом сезоне выиграл с «ПСЖ» 4 турнира: Лигу 1, Кубок Франции, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.
  • В этом сезоне российский голкипер не провел ни одного матча.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Пари НН ПСЖ Сафонов Матвей Олусегун Олакунле
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Mirak92
1759173682
Ганджубаса заборного курнул походу
Ответить
NewLife
1759177585
Дебил
Ответить
