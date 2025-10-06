Олусегун прокомментировал обвинения Сперцяна в расизме

Полузащитник «Пари НН» Олакунле Олусегун отреагировал на ситуацию между защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом и полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном.

«Сперцян расист? Это просто чушь, какая-то шутка. Я просто не верю в то, что он мог сказать такие вещи. Думаю, что многие не понимают, зачем это делается в сторону Сперцяна. Я провел с ним много времени, я знаю, какой он человек. Сперцян – дружелюбный, очень воспитанный человек. Он просто не мог сказать такого», – сказал Олусегун.