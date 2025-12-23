23.12.2025, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 6 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 6 тур
4 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Садд
Аль-Садд
3-1-1-2-3
22
Баршам
6
Отавио
37
Сухаиль
2
Мигель
26
Прим
80
33
Клаудиньо
16
Хухи
9
Фирмино
11
Афиф
21
3-1-3-3
22
4
Планич
23
77
80
Каскардо
31
10
66
13
19
57
37
Сухаиль
5
Салман
5
Салман
37
Сухаиль
21
23
23
21
25
Гомес
25
Гомес
66
20
Максимович
20
Максимович
66
80
Каскардо
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
80
Каскардо
57
11
Аль-Гассани
11
Аль-Гассани
57
Остались в запасе
Аль-Садд
Шабаб Аль-Ахли
32
Karim Dib
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
67
Ahmad Al Mughanni
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
11
Мохаммед Ваад
ОП
8
Али Асад
ОП
14
Мустафа Машаал
ЦП
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
12
Хассан Хамза
ВР
75
Матеус Энрике
ЦП
14
Damián García
ЦП
99
Adyson
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
21
Султан Адиль
ЦФ
18
Mohammad Juma
ЦФ
70
Thiago
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
32
Karim Dib
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
67
Ahmad Al Mughanni
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
11
Мохаммед Ваад
ОП
8
Али Асад
ОП
14
Мустафа Машаал
ЦП
19
Рафа Мухика
ЦФ
Остались в запасе
12
Хассан Хамза
ВР
75
Матеус Энрике
ЦП
14
Damián García
ЦП
99
Adyson
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
21
Султан Адиль
ЦФ
18
Mohammad Juma
ЦФ
70
Thiago
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Аль-Садд - Шабаб Аль-Ахли
2
4
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
5
5
Офсайды
1
2
Количество передач
486
380
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Садд» против «Шабаб Аль-Ахли», 6-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Садд» – «Шабаб Аль-Ахли»
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Источник: «Бомбардир»