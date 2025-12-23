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  • «Аль-Садд» – «Шабаб Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025

«Аль-Садд» – «Шабаб Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025

23 декабря 2025, 17:50
Аль-Садд
23.12.2025, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 6 тур
4 : 2
Завершен
Шабаб Аль-Ахли
90+5' Т. Салман
47' F. Cartabia 70' Я. Аль-Гассани (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Садд
22
Мешаал Баршам
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
2
Педро Мигель
ЦЗ
37
Ахмед Сухаиль
ЦЗ
26
Пау Прим
ОП
80
Agustin Soria
ЦП
33
Клаудиньо
АП
16
Буалем Хухи
ПВ
21
Giovani
ЦФ
11
Акрам Афиф
(К) ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Шабаб Аль-Ахли
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
4
Богдан Планич
ЦЗ
23
Mersad Seifi
ЦЗ
77
Guilherme Bala
ЦЗ
80
Брено Каскардо
ОП
31
Kauan Santos
ЦП
10
Federico Cartabia
(К) ЦП
66
Gaston Alvarez Suarez
ЦП
57
Yuri César
ЦФ
19
Mateus Lima
ЦФ
13
Renan
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Аль-Садд
32
Karim Dib
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
67
Ahmad Al Mughanni
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
11
Мохаммед Ваад
ОП
8
Али Асад
ОП
14
Мустафа Машаал
ЦП
5
Тарек Салман
ЦП
23
A. Hatim
ЦФ
19
Рафа Мухика
ЦФ
Шабаб Аль-Ахли
12
Хассан Хамза
ВР
25
Игор Гомес
ЦЗ
20
Неманья Максимович
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
75
Матеус Энрике
ЦП
14
Damián García
ЦП
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
99
Adyson
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
21
Султан Адиль
ЦФ
18
Mohammad Juma
ЦФ
70
Thiago
ЦФ
3-1-1-2-3
22
Баршам
6
Отавио
37
Сухаиль
2
Мигель
26
Прим
80
33
Клаудиньо
16
Хухи
9
Фирмино
11
Афиф
21
3-1-3-3
22
4
Планич
23
77
80
Каскардо
31
10
66
13
19
57
37
Сухаиль
5
Салман
5
Салман
37
Сухаиль
21
23
23
21
25
Гомес
25
Гомес
66
20
Максимович
20
Максимович
66
80
Каскардо
6
Эзатолахи
6
Эзатолахи
80
Каскардо
57
11
Аль-Гассани
11
Аль-Гассани
57
Остались в запасе
Аль-Садд
Шабаб Аль-Ахли
32
Karim Dib
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
67
Ahmad Al Mughanni
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
11
Мохаммед Ваад
ОП
8
Али Асад
ОП
14
Мустафа Машаал
ЦП
19
Рафа Мухика
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
12
Хассан Хамза
ВР
75
Матеус Энрике
ЦП
14
Damián García
ЦП
99
Adyson
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
21
Султан Адиль
ЦФ
18
Mohammad Juma
ЦФ
70
Thiago
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
32
Karim Dib
ВР
31
Yousef Abdullah Balideh
ВР
67
Ahmad Al Mughanni
ЦЗ
66
Abdulrahman Bakri Al-Ameen
ЦЗ
13
Абдулла Бадр Аль-Язиди
ПЗ
11
Мохаммед Ваад
ОП
8
Али Асад
ОП
14
Мустафа Машаал
ЦП
19
Рафа Мухика
ЦФ
Остались в запасе
12
Хассан Хамза
ВР
75
Матеус Энрике
ЦП
14
Damián García
ЦП
99
Adyson
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
21
Султан Адиль
ЦФ
18
Mohammad Juma
ЦФ
70
Thiago
ЦФ
Главный тренер
Бруну Пинейру
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Аль-Садд - Шабаб Аль-Ахли
2
4
Всего ударов по воротам
20
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
1
Нарушения
5
5
Офсайды
1
2
Количество передач
486
380
Сейвы
3
3
Точность передач %
85
83
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
9
Удары из-за пределов штрафной
8
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Садд» против «Шабаб Аль-Ахли», 6-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 декабря в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Садд» – «Шабаб Аль-Ахли»

«Аль-Садд» – «Шабаб Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 декабря 2025

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Шабаб Аль-Ахли Аль-Садд
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